3 büyüklerin en golcüsü Eren Derdiyok!
25 Aralık 2018, Salı
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3 büyüklerin en golcüsü !

3 büyüklerin en golcüsü Eren Derdiyok!

Spor Toto 'de 17'nci hafta maçlarının oynanmasının ardından ilk yarı sona ererken, 3 büyükler golcülerinden verim almakta sıkıntı yaşadı.

Galatasaray, ve bu sezon golcülerinden beklediği katkıyı alamazken, 3 büyüklerde en fazla gol atan oyuncu Galatasaraylı oldu. Sezon başında Bafetimbi Gomis'in takımdan ayrılmasıyla tek santrfor olarak sezona başlayan ve gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefinde olan Eren Derdiyok, ligde kaydettiği 7 golle 3 büyüklerin en fazla gol kaydeden ismi olmayı başardı. Eren Derdiyok'u 6 golle başka bir Galatasaraylı Henry Onyekuru takip ederken, Beşiktaşlı 5, Fenerbahçeli Andre Ayew ise 4 gol üretti.

BEŞİKTAŞ GOLCÜSÜNÜ BULAMADI
Beşiktaş'ta sezon başında Alvaro Negredo ile yollarını ayırmasının ardından takımın bir numaralı santrforu olarak görülen Vagner Love 3 golde kalırken, bir başka golcü isim Cyle Larin gol atamadı. Siyah beyazlı takımın bu sezonki transferlerinden genç futbolcu Güven Yalçın ise iki golle takımına katkı yaptı.

FENERBAHÇE'NİN GOLCÜLERİ DE HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI
Fenerbahçe'de sezon başında edilen Islam Slimani, 'de yalnızca bir gol üretirken, bir başka sezon öncesi transferi Michael Frey 3 gol, geçen sezon takıma katılan ise golsüz ilk yarıyı tamamladı. Fenerbahçe bu sezon çıktığı 17 maçta yalnızca 16 gol üreterek sezonun en az gol atan takımlarından biri olurken, atılan 16 golün yalnızca 4 tanesi santrforlardan geldi.

  1. 25.12.2018 11:31
  2. Güncelleme: 25.12.2018 12:08
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