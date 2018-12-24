Yardımcıların 3. galibiyeti
Fatih Terim'in cezası nedeniyle Levent Şahin ve Ümit Davala'nın yönetiminde lig ve kupa maçlarına çıkan Galatasaray, 3. galibiyetini aldı.
Fatih Terim'in cezası nedeniyle Levent Şahin ve Ümit Davala'nın yönetiminde lig ve kupa maçlarına çıkan Galatasaray, 3. galibiyetini aldı. Şahin ve Davala ile Süper Lig'de Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Keçiörengücü'ne karşı sahadan galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılarda bu sayı dün akşam 3'e çıktı.
- 24.12.2018
-
Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
Yorum
İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
-
Galatasaray yeni Denayer arayışında
Toplam 1
Yorum
Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
-
Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
Toplam 1
Yorum
Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
Yardımcıların 3. galibiyeti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.