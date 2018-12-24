Yardımcıların 3. galibiyeti – Fotomaç – 24 Aralık 2018
24 Aralık 2018, Pazartesi
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Yardımcıların 3. galibiyeti

Yardımcıların 3. galibiyeti

'in cezası nedeniyle ve 'nın yönetiminde lig ve kupa maçlarına çıkan , 3. galibiyetini aldı.

'in cezası nedeniyle ve 'nın yönetiminde lig ve kupa maçlarına çıkan , 3. galibiyetini aldı. Şahin ve Davala ile 'de , 'nda da Keçiörengücü'ne karşı sahadan galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılarda bu sayı dün akşam 3'e çıktı.

  1. 24.12.2018
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