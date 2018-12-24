Terim’den takıma 5 Ocak’a kadar izin
Sivasspor maçıyla 12 maçlık cezasının 10'unu tamamlayan Teknik Direktör Fatih Terim, karşılaşmanın ardından soyunma odasına gidip oyuncularını kutladı.
Sivasspor maçıyla 12 maçlık cezasının 10'unu tamamlayan Teknik Direktör Fatih Terim, karşılaşmanın ardından soyunma odasına gidip oyuncularını kutladı. Uzun bir aradan sonra soyunma odasına inen Terim, 5 Ocak'a kadar futbolculara izin verdi. Burada yaptığı konuşmada öğrencilerinin yeni yılını da kutlayan Fatih Terim, dün gece ailesiyle birlikte tatil için Amerika'ya gitti.
- 24.12.2018
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Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
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İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
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Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
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Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
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