Terim’den takıma 5 Ocak’a kadar izin – Fotomaç – 24 Aralık 2018
24 Aralık 2018, Pazartesi
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Terim’den takıma 5 ’a kadar izin

Terim’den takıma 5 Ocak’a kadar izin

maçıyla 12 maçlık cezasının 10'unu tamamlayan Teknik Terim, karşılaşmanın ardından soyunma odasına gidip oyuncularını kutladı.

maçıyla 12 maçlık cezasının 10'unu tamamlayan Teknik Terim, karşılaşmanın ardından soyunma odasına gidip oyuncularını kutladı. Uzun bir aradan sonra soyunma odasına inen Terim, 5 'a kadar futbolculara izin verdi. Burada yaptığı konuşmada öğrencilerinin yeni yılını da kutlayan , dün gece ailesiyle birlikte tatil için Amerika'ya gitti.

  1. 24.12.2018
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