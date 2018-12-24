Terim’den takıma 5 Ocak’a kadar izin

Sivasspor maçıyla 12 maçlık cezasının 10'unu tamamlayan Teknik Direktör Fatih Terim, karşılaşmanın ardından soyunma odasına gidip oyuncularını kutladı. Uzun bir aradan sonra soyunma odasına inen Terim, 5 Ocak'a kadar futbolculara izin verdi. Burada yaptığı konuşmada öğrencilerinin yeni yılını da kutlayan Fatih Terim, dün gece ailesiyle birlikte tatil için Amerika'ya gitti.