Şaş’ın cezası bitti
Olaylı Fenerbahçe derbisinden sonra 8 maç ceza alan Yardımcı Antrenör Hasan Şaş'ın bu cezası, Sivasspor karşılaşmasıyla birlikte sona erdi.
Olaylı Fenerbahçe derbisinden sonra 8 maç ceza alan Yardımcı Antrenör Hasan Şaş'ın bu cezası, Sivasspor karşılaşmasıyla birlikte sona erdi. Şaş, Sivas maçını locadan takip etti. Hasan Şaş, ikinci devrenin ilk karşılaşması olan Ankaragücü maçıyla kulübedeki yerini alabilecek
- 24.12.2018
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Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
Yorum
İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
Toplam 1
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Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
Toplam 1
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Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
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