Şaş’ın cezası bitti – Fotomaç – 24 Aralık 2018
24 Aralık 2018, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Şaş’ın cezası bitti

Şaş’ın cezası bitti

Olaylı Fenerbahçe derbisinden sonra 8 maç ceza alan Yardımcı Şaş'ın bu cezası, karşılaşmasıyla birlikte sona erdi.

derbisinden sonra 8 maç ceza alan Yardımcı Şaş'ın bu cezası, karşılaşmasıyla birlikte sona erdi. Şaş, maçını locadan takip etti. , ikinci devrenin ilk karşılaşması olan Ankaragücü maçıyla kulübedeki yerini alabilecek

  1. 24.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şaş’ın cezası bitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN