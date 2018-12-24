Pelle o soruya yanıt verdi
İtalyan basını önceki günlerde Galatasaray için bir transfer iddiasında bulunmuştu.
İtalyan basını önceki günlerde Galatasaray için bir transfer iddiasında bulunmuştu. Aslan'ın Çin'de Luneng forması giyen 33 yaşındaki golcü Pelle'ye teklif yaptığı ileri sürülmüştü. İtalyan oyuncu, bu iddiaların ardından Çin'den ayrılmayacağını açıkladı.
- 24.12.2018
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Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
Yorum
İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
Toplam 1
Yorum
Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
Toplam 1
Yorum
Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
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