Pelle o soruya yanıt verdi – Fotomaç – 24 Aralık 2018
24 Aralık 2018, Pazartesi
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o soruya yanıt verdi

Pelle o soruya yanıt verdi

basını önceki günlerde için bir iddiasında bulunmuştu.

basını önceki günlerde için bir iddiasında bulunmuştu. Aslan'ın 'de Luneng forması giyen 33 yaşındaki golcü 'ye teklif yaptığı ileri sürülmüştü. İtalyan oyuncu, bu iddiaların ardından Çin'den ayrılmayacağını açıkladı.

  1. 24.12.2018
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