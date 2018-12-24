Pelle o soruya yanıt verdi

İtalyan basını önceki günlerde Galatasaray için bir transfer iddiasında bulunmuştu. Aslan'ın Çin'de Luneng forması giyen 33 yaşındaki golcü Pelle'ye teklif yaptığı ileri sürülmüştü. İtalyan oyuncu, bu iddiaların ardından Çin'den ayrılmayacağını açıkladı.