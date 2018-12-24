Onyekuru şov – Fotomaç – 24 Aralık 2018
24 Aralık 2018, Pazartesi
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Onyekuru şov

Onyekuru şov

yıldız sadece hücumu düşününce ’un attığı 2 golde de yerini boşalttı. İkinci yarıda sazı eline alan Onyekuru rakip ağları 2 kez sarsarak zaferde başrolü oynadı.

'ın evinde 'u mağlup ettiği mücadeleye kötü başladı, süper bitirdi. Yiğidoların, Robinho ile bulduğu 2 golde de yerini kaybeden ve savunmaya katkı vermeyen yıldız yüzünden Cimbom yine 2-2 kabusunu yaşadı. İlk 45 dakikanın ardından bu konuda uyarılan 21 yaşındaki oyuncu ikinci yarıda ise bambaşka bir role büründü. Onyekuru savunmaya gelip, sol bekte oynayan Nagatomo'ya yardım etmeye başlayınca sarıkırmızılı ekibin kalesindeki tehlikeli pozisyon sayısı azaldı.

SÜRATİNİ KONUŞTURDU
Henry Onyekuru mücadelenin ikinci yarısında eşsiz hızını konuşturmaya başladı. Önce Fernando'nun attığı pasta savunma arkasına doğru koşu yapan 21 yaşındaki futbolcu, meşin yuvarlağı kaleci 'dan kaçırdı, boş ağlara yolladı. Takımını 3-2 öne geçiren Onyekuru, Cimbom'u rahatlatan golü de kaydetti. 'nın binbir güçlükle içeri çevirdiği topu ıskaladı. Onyekuru düzgün bir vuruşla fileleri sarstı ve skor 4-2'ye geldi. Genç yıldız karşılaşma sonunda sarı-kırmızılı taraftarlardan alkışı aldı.

6. GOLÜNÜ KAYDETTİ
Aslan'a zaferi getiren Henry Onyekuru sezonun ilk yarısını 6 golle tamamladı. ve maçlarında 1'er gol kaydeden Nijeryalı yıldız, fileleri 2 kez sarsmıştı. Dün de Sivasspor maçında 2 defa ağları sarsan Henry Onyekuru 6 gole ulaştı.

HARİKA BİR ZAFER
Aslan'ın sahasında Sivasspor'u 4-2 yendiği mücadelede 2 kez fileleri sarsan Henry Onyekuru maç sonunda çok mutluydu. 21 yaşındaki oyuncu "Harika bir zafer oldu. 4 maçtır kazanamıyorduk. Üzerimizde az da olsa bir baskı vardı. Sahamızda kazanmak istiyorduk. İkinci yarıda çok iyi oynadık. Kendi futbolumuzu sergiledik ve 3 puanı aldık. Devre sonunda istediğimiz yerde değiliz. Cezalılar ve sakatlar bizi sıkıntıya soktu. Ligin ikinci devresinde her şey çok farklı olacak. Biz buna inanıyoruz. Çok çalışıp yeniden şampiyon olmak istiyoruz" diye konuştu.

  1. 24.12.2018
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