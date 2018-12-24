Ndiaye’den müthiş slalom
Sivas zaferinde Ndiaye, Feghouli'ye verdiği gol pasıyla maça damgasını vurdu.
Sivas zaferinde Ndiaye, Feghouli'ye verdiği gol pasıyla maça damgasını vurdu. 28 yaşındaki Senegalli yıldız, iki Sivaslı'yı müthiş çalımlarla geçtikten sonra Feghouli'ye pasını aktardı. Cezayirli yıldız da sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya usta işi bir vuruşla fileleri havalandırdı.
- 24.12.2018
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Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
Yorum
İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
Toplam 1
Yorum
Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
Toplam 1
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Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
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