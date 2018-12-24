Ndiaye’den müthiş slalom – Fotomaç – 24 Aralık 2018
24 Aralık 2018, Pazartesi
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Ndiaye’den müthiş slalom

Ndiaye’den müthiş slalom

zaferinde Ndiaye, Feghouli'ye verdiği gol pasıyla maça damgasını vurdu.

zaferinde Ndiaye, Feghouli'ye verdiği gol pasıyla maça damgasını vurdu. 28 yaşındaki Senegalli yıldız, iki Sivaslı'yı müthiş çalımlarla geçtikten sonra Feghouli'ye pasını aktardı. Cezayirli yıldız da sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya usta işi bir vuruşla fileleri havalandırdı.

  1. 24.12.2018
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