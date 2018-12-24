Muslera kurtaramıyor – Fotomaç – 24 Aralık 2018
24 Aralık 2018, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Muslera kurtaramıyor

Muslera kurtaramıyor

'ın Uruguaylı kalecisi Muslera, ligde bu sezon en kötü performanslarından birini sergiliyor.

'ın Uruguaylı kalecisi Muslera, ligde bu sezon en kötü performanslarından birini sergiliyor. maçında da yine eleştiri alan yıldız eldiven, son 2 haftada ve Sivasspor karşısında kalesine gelen ilk isabetli şutta kalesini kapatamadı. Muslera'nın maçında kalesine gelen iki şut da golle sonuçlanırken, Galatasaray'ın son 6 maçta kalesine gelen ilk topların hepsi gol oldu.

, 2014-15'ten beri en düşük kurtarış yüzdesiyle oynadığı sezonu yaşıyor:
2014-2015 - %76
2015-2016 - %72
2016-2017 - %70
2017-2018 - %69
2018-2019 - %66

  1. 24.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muslera kurtaramıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN