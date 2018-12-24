Muslera kurtaramıyor

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera, ligde bu sezon en kötü performanslarından birini sergiliyor. Sivasspor maçında da yine eleştiri alan yıldız eldiven, son 2 haftada Başakşehir ve Sivasspor karşısında kalesine gelen ilk isabetli şutta kalesini kapatamadı. Muslera'nın Sivas maçında kalesine gelen iki şut da golle sonuçlanırken, Galatasaray'ın son 6 maçta kalesine gelen ilk topların hepsi gol oldu.



Fernando Muslera, 2014-15'ten beri en düşük kurtarış yüzdesiyle oynadığı sezonu yaşıyor:

2014-2015 - %76

2015-2016 - %72

2016-2017 - %70

2017-2018 - %69

2018-2019 - %66