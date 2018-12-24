Muslera kurtaramıyor
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera, ligde bu sezon en kötü performanslarından birini sergiliyor.
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera, ligde bu sezon en kötü performanslarından birini sergiliyor. Sivasspor maçında da yine eleştiri alan yıldız eldiven, son 2 haftada Başakşehir ve Sivasspor karşısında kalesine gelen ilk isabetli şutta kalesini kapatamadı. Muslera'nın Sivas maçında kalesine gelen iki şut da golle sonuçlanırken, Galatasaray'ın son 6 maçta kalesine gelen ilk topların hepsi gol oldu.
Fernando Muslera, 2014-15'ten beri en düşük kurtarış yüzdesiyle oynadığı sezonu yaşıyor:
2014-2015 - %76
2015-2016 - %72
2016-2017 - %70
2017-2018 - %69
2018-2019 - %66
- 24.12.2018
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Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
Yorum
İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
Toplam 1
Yorum
Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
Toplam 1
Yorum
Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
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