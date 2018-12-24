Maicon için flaş iddia

Aslan'ın Brezilyalı stoperi Maicon için flaş bir iddia ortaya atıldı. Daha önce de takımdan ayrılacağı ileri sürülen sambacıya ailesinin Brezilya'ya dönmesi için baskı yaptığı belirtildi. Galatasaray'ın 8 milyon euro'ya transfer ettiği tecrübeli stopere ülkesinde Flamengo'nn talip olduğu ifade edildi.