Maicon için flaş iddia – Fotomaç – 24 Aralık 2018
24 Aralık 2018, Pazartesi
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için flaş iddia

Maicon için flaş iddia

Aslan'ın Brezilyalı stoperi için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Aslan'ın Brezilyalı stoperi için flaş bir iddia ortaya atıldı. Daha önce de takımdan ayrılacağı ileri sürülen sambacıya ailesinin Brezilya'ya dönmesi için baskı yaptığı belirtildi. 'ın 8 milyon euro'ya transfer ettiği tecrübeli stopere ülkesinde Flamengo'nn talip olduğu ifade edildi.

  1. 24.12.2018
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