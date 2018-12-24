Maicon için flaş iddia
Aslan'ın Brezilyalı stoperi Maicon için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Aslan'ın Brezilyalı stoperi Maicon için flaş bir iddia ortaya atıldı. Daha önce de takımdan ayrılacağı ileri sürülen sambacıya ailesinin Brezilya'ya dönmesi için baskı yaptığı belirtildi. Galatasaray'ın 8 milyon euro'ya transfer ettiği tecrübeli stopere ülkesinde Flamengo'nn talip olduğu ifade edildi.
- 24.12.2018
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Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
Yorum
İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
Toplam 1
Yorum
Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
Toplam 1
Yorum
Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
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