Galatasaray'da sakatlığı geçen Younes Belhanda, ligde 4 maç aradan sonra forma giydi. Faslı futbolcu, milli takımında yaşadığı sakatlık sonrası ligdeki Atiker Konyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Başakşehir müsabakalarında görev alamamıştı. Yeniden formasına kavuşan Belhanda, maça damga vurdu. Orta sahaya dinamizm getiren yıldız oyuncu, 18. dakikada Eren'in attığı penaltıyı kazandırdı, 69'da da Onyekuru'nun attığı golün pasını verdi.



GÜÇ KATTI

Galatasaray, Sivas karşısında şov yapan Belhanda'nın yokluğunu fazlasıyla hissetti. Faslı oyuncu, son olarak Cimbom'un Kayseri'yi yendiği maçta forma giyerken bu karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekip çıktığı 7 maçta sadece bir galibiyet alabildi. Diğer 6 maçta ise sahadan 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı. Belhanda dün akşam da takımını rahatlattı.