Maça damga vurdu
Galatasaray'da sakatlığı geçen Younes Belhanda, ligde 4 maç aradan sonra forma giydi.
Galatasaray'da sakatlığı geçen Younes Belhanda, ligde 4 maç aradan sonra forma giydi. Faslı futbolcu, milli takımında yaşadığı sakatlık sonrası ligdeki Atiker Konyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Başakşehir müsabakalarında görev alamamıştı. Yeniden formasına kavuşan Belhanda, maça damga vurdu. Orta sahaya dinamizm getiren yıldız oyuncu, 18. dakikada Eren'in attığı penaltıyı kazandırdı, 69'da da Onyekuru'nun attığı golün pasını verdi.
GÜÇ KATTI
Galatasaray, Sivas karşısında şov yapan Belhanda'nın yokluğunu fazlasıyla hissetti. Faslı oyuncu, son olarak Cimbom'un Kayseri'yi yendiği maçta forma giyerken bu karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekip çıktığı 7 maçta sadece bir galibiyet alabildi. Diğer 6 maçta ise sahadan 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı. Belhanda dün akşam da takımını rahatlattı.
- 24.12.2018
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Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
Yorum
İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
Toplam 1
Yorum
Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
Toplam 1
Yorum
Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
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