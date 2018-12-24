Maça damga vurdu – Fotomaç – 24 Aralık 2018
24 Aralık 2018, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Maça damga vurdu

Maça damga vurdu

'da sakatlığı geçen Younes , ligde 4 maç aradan sonra forma giydi.

'da sakatlığı geçen Younes , ligde 4 maç aradan sonra forma giydi. Faslı futbolcu, milli takımında yaşadığı sakatlık sonrası ligdeki , , ve müsabakalarında görev alamamıştı. Yeniden formasına kavuşan Belhanda, maça damga vurdu. Orta sahaya dinamizm getiren yıldız oyuncu, 18. dakikada Eren'in attığı penaltıyı kazandırdı, 69'da da Onyekuru'nun attığı golün pasını verdi.

GÜÇ KATTI
Galatasaray, karşısında şov yapan Belhanda'nın yokluğunu fazlasıyla hissetti. Faslı oyuncu, son olarak Cimbom'un 'yi yendiği maçta forma giyerken bu karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekip çıktığı 7 maçta sadece bir galibiyet alabildi. Diğer 6 maçta ise sahadan 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı. Belhanda dün akşam da takımını rahatlattı.

  1. 24.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Maça damga vurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN