Keleş’ten tek dokunuş – Fotomaç – 24 Aralık 2018
24 Aralık 2018, Pazartesi
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Keleş’ten tek dokunuş

Keleş’ten tek dokunuş

, 'da tek değişiklik yaptı.

, 'da tek değişiklik yaptı. Keleş, geçen hafta MKE Ankaragücü'nü 4-0 yendikleri maça ilk 11'de başlayan Serhiy Rybalka'yı yedeğe çekerken, karşısında bu futbolcunun yerine Gabriel Torje'yi sahaya sürdü.

  1. 24.12.2018
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