Keleş’ten tek dokunuş

Hakan Keleş, Sivasspor'da tek değişiklik yaptı. Keleş, geçen hafta MKE Ankaragücü'nü 4-0 yendikleri maça ilk 11'de başlayan Serhiy Rybalka'yı yedeğe çekerken, Galatasaray karşısında bu futbolcunun yerine Gabriel Torje'yi sahaya sürdü.