Keleş’ten tek dokunuş
Hakan Keleş, Sivasspor'da tek değişiklik yaptı.
Hakan Keleş, Sivasspor'da tek değişiklik yaptı. Keleş, geçen hafta MKE Ankaragücü'nü 4-0 yendikleri maça ilk 11'de başlayan Serhiy Rybalka'yı yedeğe çekerken, Galatasaray karşısında bu futbolcunun yerine Gabriel Torje'yi sahaya sürdü.
- 24.12.2018
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Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
Yorum
İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
Toplam 1
Yorum
Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
Toplam 1
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Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
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