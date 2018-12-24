Hakan Keleş yıkıldı
Sivasspor'un başında ilk yenilgisini alan Hakan Keleş, bitiş düdüğünün ardından büyük üzüntü yaşadı.
Sivasspor'un başında ilk yenilgisini alan Hakan Keleş, bitiş düdüğünün ardından büyük üzüntü yaşadı. Yenilgiyi hak etmediklerini söyleyen Keleş, "İyi başladığımız, öne de geçtiğimiz karşılaşmada mücadele açısından da eksik değildik. Zaman zaman oyundan düşmemize rağmen mağlubiyete üzüldüm" ifadelerini kullandı.
- 24.12.2018
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