Hakan Keleş yıkıldı – Fotomaç – 24 Aralık 2018
24 Aralık 2018, Pazartesi
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yıkıldı

Hakan Keleş yıkıldı

'un başında ilk yenilgisini alan , bitiş düdüğünün ardından büyük üzüntü yaşadı.

'un başında ilk yenilgisini alan , bitiş düdüğünün ardından büyük üzüntü yaşadı. Yenilgiyi hak etmediklerini söyleyen Keleş, "İyi başladığımız, öne de geçtiğimiz karşılaşmada mücadele açısından da eksik değildik. Zaman zaman oyundan düşmemize rağmen mağlubiyete üzüldüm" ifadelerini kullandı.

  1. 24.12.2018
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