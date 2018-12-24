Galatasaray'dan dört futbolcuya yeni sözleşme!
24 Aralık 2018, Pazartesi
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'dan dört futbolcuya yeni sözleşme!

Galatasaray'dan dört futbolcuya yeni sözleşme!

, altyapısından yetişen , , ve ile yeni sözleşme imzaladı.

Kulübü, altyapıdan yetişen futbolcular , , ve ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Celil Yüksel'in sözleşmesinin 2023'e kadar uzatıldığı belirtilirken, Batuhan Şen, Boran Güngör ve İsmail Çipe'nin ise 2021 yılına kadar sözleşmesinin uzatıldığı kaydedildi.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Galatasaray altyapısından yetişen Batuhan Şen, Boran Güngör, Celil Yüksel ve İsmail Çipe ile yeni sözleşme imzaladı. Galatasaray Futbol Akademisi'nden A Takımı'mıza yükselen oyuncularımızdan Celil Yüksel'in mevcut sözleşmesi 2023, Batuhan Şen, Boran Güngör ve İsmail Çipe'nin kulübümüzle devam eden sözleşmeleri ise 2021 yılına kadar uzatıldı. Genç aslanlarımıza Galatasaray ile tüm hayallerinin gerçek olacağı nice başarılı ve uzun bir kariyer dileriz" denildi.

  1. 24.12.2018 20:38
  2. Güncelleme: 24.12.2018 21:10
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