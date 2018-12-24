Galatasaray kabustan uyandı. Sakatlar, cezalılar derken sıkıntılı bir dönemden geçen sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor'u 4-2 mağlup ederek ilk yarıyı galibiyetle tamamlamayı başardı. Son dönemde sahasında galip gelmekte zorlanan Cimbom, ilk golü yine ağlarında gördü. 9. dakikada topu ağlara yollayan isim Robinho'ydu. Eren penaltıdan skoru eşitlerken Feghouli de takımını öne geçirdi: 2-1. Savunmada önemli gedikler veren Cimbom bir kez daha Robinho'yu durduramadı: 2-2. Karşılıklı gollerle geçen ilk 45 dakikanın ardından sahada farklı bir Galatasaray vardı. Topa daha çok hükmeden ve mücadelesini yükselten sarı-kırmızılılar, Henry Onyekuru'nun attığı 2 golle altın değerinde bir galibiyet aldı ve devreyi Başakşehir'in 6 puan gerisinde yer alan Trabzon, Yeni Malatya ve Kasımpaşa ile birlikte 29 puanda tamamladı.



Savaş ÇORLU



BU KEZ LEHİNE KARAR ÇIKTI

Galatasaray-Sivasspor karşısında hakem Halil Umut Meler iki defa VAR'a başvurdu. 18. Dakikada Uğur'un Belhanda'ya müdahalesinin ardından ekran başına giden Meler, penaltıya hükmetti ve Eren topu ağlara gönderdi. 51'de ise Onyekuru'nun golü ofsaytla kesildi. Ancak VAR incelemesinin ardından pozisyonun ofsayt olmadığı anlaşıldı. VAR'ın başında dün akşam Cüneyt Çakır görev yaptı. VAR'ın verdiği kararlar bu maça kadar sarı-kırmızılı camiadan büyük eleştiri alıyordu.



REKORLAR GECESİ

16 - Sivasspor karşısında son dakikalarda oyuna giren 16 yaşındaki Mustafa Kapı, Emre Belözoğlu'nu geçerek sarı-kırmızılılarda forma giyen en genç futbolcu oldu.

200 - Fatih Terim, Süper Lig'de Galatasaray'ın başında 200. galibiyetini elde etti. Terim, Süper Lig tarihinde bir takımın başında en fazla maç kazanan teknik adam rekorunu geliştirdi.

400 - Galatasaray'ın, Türk Telekom Stadyumu'ndaki resmi maçlarda attığı 400. gol Eren Derdiyok'un ayağından geldi.

850 - Demir Grup Sivasspor ağlarına 4 gol gönderen Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde 850 gol barajına da erişmeyi başardı. 850. gol Onyekuru'dan geldi.



GARRY KULÜBEYE

Galatasaray, Sivas karşısında kadroda 2 değişiklik yaptı. Başakşehir ile oynanan maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Rodrigues yedeğe çekilirken, Serdar Aziz ise kadroda yer almadı. Bu futbolcuların yerine Maicon ile Belhanda ilk 11'de görev yaptı.



GÜMÜŞ MÜCİZE

Galatasaray'ın sakatları arasında yer alan Sinan Gümüş takımdaki yerini aldı. Beklenenden önce iyileşmeyi başaran golcü futbolcu yedekler arasındaydı. Ayrıca Rodrigues'in yanı sıra İsmail Çipe, Ahmet, Selçuk, Linnes, Donk, Ömer, Mustafa Kapı ve Muğdat Çelik de kulübede başladı.



KADRODAN ÇIKARILDI

Serdar Aziz yaşadığı rahatsızlık nedeniyle müsabakanın kadrosundan çıkartıldı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Serdar Aziz'in maç öncesinde mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri nedeniyle kadrodan çıkartıldığı bildirildi.