Feghouli siftah yaptı

Galatasaray'ı 2-1 öne geçiren golü atan Sofiane Feghouli, ligde bu sezon siftah yaptı. 28 yaşındaki Cezayirli orta saha, sarı-kırmızılılarda bu sezon 17. maçında 2. golünü attı. Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul'da Porto maçında ağları havalandırmıştı.