Feghouli siftah yaptı
Galatasaray'ı 2-1 öne geçiren golü atan Sofiane Feghouli, ligde bu sezon siftah yaptı.
Galatasaray'ı 2-1 öne geçiren golü atan Sofiane Feghouli, ligde bu sezon siftah yaptı. 28 yaşındaki Cezayirli orta saha, sarı-kırmızılılarda bu sezon 17. maçında 2. golünü attı. Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul'da Porto maçında ağları havalandırmıştı.
- 24.12.2018
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Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
Yorum
İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
Toplam 1
Yorum
Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
Toplam 1
Yorum
Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
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