Feghouli siftah yaptı – Fotomaç – 24 Aralık 2018
24 Aralık 2018, Pazartesi
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Feghouli siftah yaptı

Feghouli siftah yaptı

'ı 2-1 öne geçiren golü atan , ligde bu sezon siftah yaptı.

'ı 2-1 öne geçiren golü atan , ligde bu sezon siftah yaptı. 28 yaşındaki Cezayirli orta saha, sarı-kırmızılılarda bu sezon 17. maçında 2. golünü attı. Şampiyonlar Ligi'nde 'da Porto maçında ağları havalandırmıştı.

  1. 24.12.2018
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