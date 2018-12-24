Evinde kükredi – Fotomaç – 24 Aralık 2018
24 Aralık 2018, Pazartesi
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Evinde kükredi

Evinde kükredi

, taraftarı önünde nihayet kazandı. Sarı kırmızılılar, yenik duruma düştüğü maçta ’ı yıktı, 7 resmi maç sonra sahasında galibiyet sevinci yaşadı.

'de bu sezon ahasında çıktığı ilk 4 maçı kazanan , sonraki 4 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrılmıştı. Ligde 4, Avrupa'da 2, 'nda 1 olmak üzere 7 maçtır galibiyet sevinci yaşayamayan sarı-kırmızılılar, dün şeytanın bacağını kırdı. 'da taraftar desteğini de arkasına alan Cimbom, yenik duruma düştüğü karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Oyunun genelinde rakiine üstünlük sağlayan G.Saray, tam 7 resmi maç sonra sahasında güldü.

SONUNDA GÜLDÜ
Türk Telekom'da oynadığı son 4 lig maçında , , ve ile berabere kalan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya yenilirken, 04 karşısında beraberlik elde etmişti. 'in öğrencileri, Ziraat Türkiye Kupası'nda da elediği Keçiörengücü ile sahasında beraberliğe razı olmuştu. Bu arada Galatasaray, 4-2'lik Demir Grup Sivasspor zaferiyle Spor Toto Süper Lig'de 4 karşılaşma sonra galibiyet sevinci yaşamayı başardı.

TELEKOM'DA ŞOVUN RENGİ SARI-KIRMIZI
Galatasaray taraftarları, ilk yarının son maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Sahasında galibiyete hasret kalan takımlarına büyük destek veren sarıkırmızılılar, 90 dakika boyunca susmadı. Galibiyette kilit rol oynayan tribünler, yaptıkları tezahüratlarla geceye damga vurmayı başardı. Maç öncesi olduğu gibi bitiş düdüğünün ardından da futbolcuları tribünlere çağıran taraftarlar, "Şampiyon" tezahüratlarıyla stadı inletti. Bu arada Galatasaray taraftarları, dün akşam Türk Telekom'daki karşılaşmada tribünlerin büyük bölümünü doldurdu.

  1. 24.12.2018
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