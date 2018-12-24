Evinde kükredi

Süper Lig'de bu sezon ahasında çıktığı ilk 4 maçı kazanan Galatasaray, sonraki 4 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrılmıştı. Ligde 4, Avrupa'da 2, Türkiye Kupası'nda 1 olmak üzere 7 maçtır galibiyet sevinci yaşayamayan sarı-kırmızılılar, dün şeytanın bacağını kırdı. Türk Telekom'da taraftar desteğini de arkasına alan Cimbom, yenik duruma düştüğü karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Oyunun genelinde rakiine üstünlük sağlayan G.Saray, tam 7 resmi maç sonra sahasında güldü.



SONUNDA GÜLDÜ

Türk Telekom'da oynadığı son 4 lig maçında Bursaspor, Fenerbahçe, Konyaspor ve Çaykur Rizespor ile berabere kalan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya yenilirken, Schalke 04 karşısında beraberlik elde etmişti. Fatih Terim'in öğrencileri, Ziraat Türkiye Kupası'nda da elediği Keçiörengücü ile sahasında beraberliğe razı olmuştu. Bu arada Galatasaray, 4-2'lik Demir Grup Sivasspor zaferiyle Spor Toto Süper Lig'de 4 karşılaşma sonra galibiyet sevinci yaşamayı başardı.

TELEKOM'DA ŞOVUN RENGİ SARI-KIRMIZI

Galatasaray taraftarları, ilk yarının son maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Sahasında galibiyete hasret kalan takımlarına büyük destek veren sarıkırmızılılar, 90 dakika boyunca susmadı. Galibiyette kilit rol oynayan tribünler, yaptıkları tezahüratlarla geceye damga vurmayı başardı. Maç öncesi olduğu gibi bitiş düdüğünün ardından da futbolcuları tribünlere çağıran taraftarlar, "Şampiyon" tezahüratlarıyla stadı inletti. Bu arada Galatasaray taraftarları, dün akşam Türk Telekom'daki karşılaşmada tribünlerin büyük bölümünü doldurdu.