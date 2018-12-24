Evinde kükredi
Galatasaray, taraftarı önünde nihayet kazandı. Sarı kırmızılılar, yenik duruma düştüğü maçta Sivas’ı yıktı, 7 resmi maç sonra sahasında galibiyet sevinci yaşadı.
Süper Lig'de bu sezon ahasında çıktığı ilk 4 maçı kazanan Galatasaray, sonraki 4 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrılmıştı. Ligde 4, Avrupa'da 2, Türkiye Kupası'nda 1 olmak üzere 7 maçtır galibiyet sevinci yaşayamayan sarı-kırmızılılar, dün şeytanın bacağını kırdı. Türk Telekom'da taraftar desteğini de arkasına alan Cimbom, yenik duruma düştüğü karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Oyunun genelinde rakiine üstünlük sağlayan G.Saray, tam 7 resmi maç sonra sahasında güldü.
SONUNDA GÜLDÜ
Türk Telekom'da oynadığı son 4 lig maçında Bursaspor, Fenerbahçe, Konyaspor ve Çaykur Rizespor ile berabere kalan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya yenilirken, Schalke 04 karşısında beraberlik elde etmişti. Fatih Terim'in öğrencileri, Ziraat Türkiye Kupası'nda da elediği Keçiörengücü ile sahasında beraberliğe razı olmuştu. Bu arada Galatasaray, 4-2'lik Demir Grup Sivasspor zaferiyle Spor Toto Süper Lig'de 4 karşılaşma sonra galibiyet sevinci yaşamayı başardı.
TELEKOM'DA ŞOVUN RENGİ SARI-KIRMIZI
Galatasaray taraftarları, ilk yarının son maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Sahasında galibiyete hasret kalan takımlarına büyük destek veren sarıkırmızılılar, 90 dakika boyunca susmadı. Galibiyette kilit rol oynayan tribünler, yaptıkları tezahüratlarla geceye damga vurmayı başardı. Maç öncesi olduğu gibi bitiş düdüğünün ardından da futbolcuları tribünlere çağıran taraftarlar, "Şampiyon" tezahüratlarıyla stadı inletti. Bu arada Galatasaray taraftarları, dün akşam Türk Telekom'daki karşılaşmada tribünlerin büyük bölümünü doldurdu.
- 24.12.2018
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Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
Yorum
İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
Toplam 1
Yorum
Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
Toplam 1
Yorum
Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
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