1 direk, 1 asist

Cimbom'un orta sahasındaki yıldız ismi Fernando ilk yarıda aksasa da ikinci devrede kendini buldu. Brezilyalı futbolcu, Henry Onyekuru'nun kaydettiği golde müthiş bir ara pası attı. Fernando gole de çok yaklaştı. Arka direkte yaptığı kafa vuruşu direğe takıldı.