1 direk, 1 asist – Fotomaç – 24 Aralık 2018
24 Aralık 2018, Pazartesi
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1 , 1 asist

1 direk, 1 asist

Cimbom'un orta sahasındaki yıldız ismi ilk yarıda aksasa da ikinci devrede kendini buldu.

Cimbom'un orta sahasındaki yıldız ismi ilk yarıda aksasa da ikinci devrede kendini buldu. Brezilyalı futbolcu, Henry Onyekuru'nun kaydettiği golde müthiş bir ara pası attı. Fernando gole de çok yaklaştı. Arka direkte yaptığı kafa vuruşu direğe takıldı.

  1. 24.12.2018
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