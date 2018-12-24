1 direk, 1 asist
Cimbom'un orta sahasındaki yıldız ismi Fernando ilk yarıda aksasa da ikinci devrede kendini buldu.
Cimbom'un orta sahasındaki yıldız ismi Fernando ilk yarıda aksasa da ikinci devrede kendini buldu. Brezilyalı futbolcu, Henry Onyekuru'nun kaydettiği golde müthiş bir ara pası attı. Fernando gole de çok yaklaştı. Arka direkte yaptığı kafa vuruşu direğe takıldı.
- 24.12.2018
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Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
Yorum
İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
Toplam 1
Yorum
Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
Toplam 1
Yorum
Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
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