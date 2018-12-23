Müjdeler çok yakın – Fotomaç – 23 Aralık 2018
23 Aralık 2018, Pazar
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Müjdeler çok yakın

Müjdeler çok yakın
Geçen hafta 'ye giden ve bir enerji içeceği firmasıyla reklam anlaşması imzalanması konusunda fikir birliğine varan iki bomba birden patlatmaya hazırlanıyor. Bunlardan birisi stat, diğeri ise forma isim hakkıyla ilgili...
  1. 23.12.2018
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