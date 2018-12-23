Mariano’ya karşılık Rhodolfo – Fotomaç – 23 Aralık 2018
23 Aralık 2018, Pazar
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’ya karşılık

Mariano’ya karşılık Rhodolfo
'a sürpriz bir teklif geldi. Israrla 'yu isteyen Flamengo, para ödemek yerine daha önce forması giyen 'yu sarı-kırmızılı ekibe önerdi. İşin ilginci Terim bir önceki dönemde Galatasaray'ı çalıştırırken ısrarla Rhodolfo'yu istemişti.
  1. 23.12.2018
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