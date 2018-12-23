Hakan çok güçlü – Fotomaç – 23 Aralık 2018
23 Aralık 2018, Pazar
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Hakan çok güçlü

Hakan çok güçlü
, Milan forması giyen ve 'da top koşturan Federico Chiesa hakkında değerlendirmelerde bulundu. İtalyan basınına konuşan Terim, "Hakan çok güçlü bir karaktere sahip. Onun çevresindekiler de kendisine güven duymalı" dedi.
  1. 23.12.2018
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