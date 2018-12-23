Galatasaray'ın rakibi Benfica farklı kazandı
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda eşleştiği Benfica, Portekiz Ligi'nin 14'üncü haftasında kendi evinde ağırladığı Sporting Braga'yı 6-2 mağlup etti.
Da Luz Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekibin gollerini 19'uncu dakikada Pizzi, 39'uncu dakikada Jardel, 48'inci dakikada Alex Grimaldo, 54'üncü dakikada Jonas, 63'üncü dakikada Cervi, 67'nci dakikada Alex Grimaldo attı. Braga'nın gollerini ise 51'inci dakikada Dyego Sousa ve 73'üncü dakikada Joao Novais kaydetti.
- 23.12.2018 23:05
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Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
Yorum
İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
Toplam 1
Yorum
Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
Toplam 1
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Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
Galatasaray'ın rakibi Benfica farklı kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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