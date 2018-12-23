Galatasaray'ın rakibi Benfica farklı kazandı
23 Aralık 2018, Pazar
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'ın rakibi farklı kazandı

Galatasaray'ın rakibi Benfica farklı kazandı

'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda eşleştiği , Portekiz Ligi'nin 14'üncü haftasında kendi evinde ağırladığı Sporting Braga'yı 6-2 mağlup etti.

Da Luz Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekibin gollerini 19'uncu dakikada Pizzi, 39'uncu dakikada Jardel, 48'inci dakikada , 54'üncü dakikada Jonas, 63'üncü dakikada Cervi, 67'nci dakikada Alex Grimaldo attı. Braga'nın gollerini ise 51'inci dakikada Dyego Sousa ve 73'üncü dakikada Joao Novais kaydetti.

  1. 23.12.2018 23:05
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