Brezilya yolunda – Fotomaç – 23 Aralık 2018
23 Aralık 2018, Pazar
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yolunda

Brezilya yolunda
Formasını Ozan Kabak'a kaptıran Maicon'a ülkesi 'dan talip çıktı. Brezilya basını, Flamengo'nun Mariano'nun yanı sıra Maicon'u da kadrosuna katmak istediğini duyurdu. 'ın 8 milyon Euro'ya 'dan transfer ettiği Maicon'la Al Hilal'in de ilgilendiği belirtildi.
  1. 23.12.2018
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