Bir iddia da İtalya’dan
Sampdoria'dan Sevilla'ya 21 milyon euro transfer bedeli karşılığında transfer olan ancak beklentilerin uzağında kalan Luis Muriel, Galatasaray ile anılmaya devam ediyor.
MURİEL KİMDİR?
Deportivo Cali, Udinese, Granada, Lecce, Sampdoria ve Sevilla formaları giydi. Bu sezon 19 resmi maçta sahaya çıktı ve 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
- 23.12.2018
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Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
Yorum
İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
Toplam 1
Yorum
Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
Toplam 1
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Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
Bir iddia da İtalya’dan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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