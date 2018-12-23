Bir iddia da İtalya’dan – Fotomaç – 23 Aralık 2018
23 Aralık 2018, Pazar
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Bir iddia da ’dan

Bir iddia da İtalya’dan

'dan 'ya 21 milyon euro bedeli karşılığında transfer olan ancak beklentilerin uzağında kalan , ile anılmaya devam ediyor.

'dan 'ya 21 milyon euro bedeli karşılığında transfer olan ancak beklentilerin uzağında kalan , ile anılmaya devam ediyor. İtalyan basını, Milan ve Lazio'nun gündeminde bulunan Muriel için Galatasaray'ın da devreye girdiğini ve kiralamak istediğini okuyucularına duyurdu.

MURİEL KİMDİR?
Deportivo Cali, Udinese, Granada, Lecce, Sampdoria ve Sevilla formaları giydi. Bu sezon 19 resmi maçta sahaya çıktı ve 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
  1. 23.12.2018
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