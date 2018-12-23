Babasına benziyor – Fotomaç – 23 Aralık 2018
23 Aralık 2018, Pazar
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Babasına benziyor

Babasına benziyor
Terim, 'dan ile ilgili ise, "Federico Chiesa'nın çalıştırmıştım. bir futbolcuydu. Federico da babası gibi büyük bir futbolcu olacaktır. İyi işler çıkarıyor. Büyük futbolcuda olması için gereken her şeye sahip" ifadesini kullandı.
  1. 23.12.2018
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