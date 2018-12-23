Ayrılmak istemiyor – Fotomaç – 23 Aralık 2018
23 Aralık 2018, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

istemiyor

Ayrılmak istemiyor
Flamengo ve İnternacional kulüplerinin kadrosuna katmak istediği Mariano, kariyerine 'da devam etmek istiyor. Brezilyalı yıldızın, hem menajerine hem de yöneticilere "Galatasaray'dan istemiyorum" dediği belirtildi.
  1. 23.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ayrılmak istemiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN