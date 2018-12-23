Yaşanılan sakatlıklar, alınan cezalar ve santrfor yokluğunda çok zor günler geçiren Galatasaray, Süper Lig'de ilk devrenin son maçına Sivasspor'u ağırlıyor. Oldukça formda bir rakiple kritik bir mücadeleye çıkacak olan Aslan, zirve yarışından kopmamak için mutlak 3 puan parolasıyla hazırlandı.



HAKAN KELEŞ İLE ÇIKIŞTA

Uzun süredir sakat olan Sinan Gümüş ve Belhanda ile Rodrigues iyileşti. 6 maçlık cezası biten Donk da takıma katıldı. Yiğidolar ise, ligde yeni hocasıyla çıktığı 5 maçın 4'ünü kazanıp, 1'inde berabere kalarak, müthiş bir seri yakaladı. Hakan Keleş'in öğrencileri, eğer kazanırsa rakibinin 1 puan üstüne çıkacak.



TERİM'E 2 KALIYOR

Teknik direktör Fatih Terim'in Sivasspor müsabakasının ardından 2 maçlık cezası kalıyor. Kayseri, Konya, Beşiktaş, Rize, Başakşehir, iki Keçiörengücü maçını kaçıran Terim, Sivas maçının ardından kupadaki Bolu ve ligdeki Ankaragücü karşılaşmalarıyla cezasını tamamlayacak. Terim, Göztepe'ye yetişecek.



CİMBOM 16-4 ÜSTÜN

Galatasaray ile Sivasspor Süper Lig'de 25. kez karşılaşıyor. Önceki 24 maçın 16'sını sarı-kırmızılılar, 4'ünü kırmızı-beyazlılar kazandı. 4 maç ise berabere bitti.

8 MAÇTA 1 GALİBİYET

Ligde son 8 maçta sadece Kayseri'yi mağlup edebilen Galatasaray, acil şekilde 3 puan arıyor. Cimbom bu süreçte 5 beraberlik, 2 yenilgi aldı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 27 MAÇ

Sarı-kırmızılılar, Aslantepe'de çıktığı son 27 lig maçını kaybetmedi. En son yenilgisini 2016-17'de K.Paşa'dan alan Cimbom, 22 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

EVİNDE BERABERE

Aslan, evindeki son 5 maçı berabere bitirdi. Ligde Bursa, F.Bahçe, Konya, Ç.Rize ile kupadaki K.Gücü maçı berabere sonuçlandı.

TEK EKSİK EMRE AKBABA

Galatasaray'da Belhanda, Sinan Gümüş, ve Rodrigues iyileşti. Donk'un da cezası bitti. Aslan'da Emre Akbaba dışında eksik kalmadı.



İÇ SAHADA HİÇ FİRE VERMEDİ

Aslan, İstanbul'da Sivas'ı ağırladığı 12 lig maçını da kazanmayı başardı. Rakip kaleyi 28 kez sarsan Cimbom, kalesinde ise 8 gol gördü.



50 GOL ATTI

Aslan, ligde Sivas'a 24 maçta 50 gol atarken, kalesinde 26 gol gördü. Geçen sezon Türk Telekom Stadı'ndaki maçı Galatasaray 3-1 kazandı. Sivas'taki maçı ev sahibi 2-1 üstün tamamladı.



FATİH TERİM '200' AŞKINA

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son 4 maçtır ulaşamadığı 200. galibiyeti Sivas karşısında elde etmek istiyor. İmparator, kazanarak tarihe yeni bir imza atmak istiyor.



ATARSA 400

Aslan yuvası Türk Telekom Stadı'nda 400. gol heyecanı yaşanacak. 2010-11 sezonunun devre arasında açılan Aslantepe'de ilk gol Servet Çetin tarafından Sivas'a atılmıştı. 50'yi Elmander, 100'ü Drogba, 150'yi Sneijder, 200'ü Hakan Balta, 250'yi Selçuk İnan, 300'ü Yasin Öztekin, 350'yi ise Sinan Gümüş kaydetmişti.