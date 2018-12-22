Sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz, dün birçok konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Camiaya umut dolu mesajlar gönderen Cengiz, taraftarın başarılı bir takım görmek istediğini belirtip, "Taraftar haklı olarak yenilik bekler. Daha mücadeleci, daha yeni, daha başarılı bir ekip ister. Biz de istiyoruz. Çünkü biz de bir taraftarız" dedi. Teknik heyetin uzun süredir transfer için sıkı bir şekilde çalıştığını dile getiren Cengiz, sözlerine şöyle devam etti:



BİZE GÜVENSİNLER



"Üst üste yaşanan tersliklerden forvet transferi yapamadık. Hem teknik heyet hem biz çok iyi niyetle çalıştık ama maalesef planlarımız tutmadı. Yaşamda böyle şeyler olabiliyor. Ben taraftarımızdan hem bize hem de teknik heyete güvenmelerini rica ediyorum. Biz 140 milyon liraya yakın bir ücreti ödeyemediğimiz için de Gomis'le yolları ayırmak durumunda kaldık. Taraftar şundan emin olsun, G.Saray'ın kuruşunu sokağa atmayız. Transferde elimizden geleni yapacağız."



GELECEĞİ YOK ETMEYİZ



"Süper Lig'de şampiyonluğa odaklandık. Şampiyonluktan ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmaktan başka hiçbir şey bizi teselli etmez. Kurucu başkanımız Ali Sami Yen'in gösterdiği doğrultuda, yabancı takımlarla oynama hedefimiz var. Ara dönemde olabilecek en iyi transferleri, en iyi maliyetlerle yapmamız gerekiyor. Satmadan alamama durumu var. Galatasaray'ın geleceğini popülizm adına yok edemeyiz. Şunu samimiyetle söyleyebilirim ki, kulübümüz için gece-gündüz çalışılıyor."



TÜRK BAYRAĞI AFRiN'DE



Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Anadolu Ajansı'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı. Ajansın muhabirleri tarafından yurt içi ve dışında çekilen fotoğrafları inceleyen Cengiz, tercihini haber kategorisinde Halil Fidan'a ait 'Türk bayrağı Afrin'de başlıklı fotoğraftan yana kullandı. Başkan Cengiz, yaşam kategorisinde İlhami Çetin imzası taşıyan 'Ali dede ve kedisi' fotoğrafını seçerken, sporda ise Ali İhsan Öztürk'ün 'Atlı savaş oyunu' adlı fotoğrafına oy verdi.

FLORYA'DA DEVRİM VAR



Başkan Cengiz, altyapıda önemli işlere imza attıklarını söyledi. "Galatasaray, Florya'da müthiş bir devrim yapıyor" diyen Aslan'ın patronu, "Ama bunun farkındalığı yok. En büyük sorunumuz iletişim. Maalesef yaptıklarımızı anlatamıyoruz. Futbol akademisine yaklaşık 100 oyuncu girdi. Federasyona verdiğimiz 28 kişilik listenin 8'i altyapıdan. Teknik kadro, bunları kademeli olarak sahaya sürüyor. Türk futboluna altyapıdan en fazla oyuncu kazandıran kulübüz" ifadelerini kullandı.



PORTO BİZİ DESTEKLER!



Avrupa Ligi son 32 turunda oynayacakları Benfica maçına da değinen Mustafa Cengiz, şunları söyledi: "Portekiz'de Porto ile Benfica düşman kardeş. Çünkü birbirlerine karşı çok sertler. Tesadüf bu sezon ikisiyle de oynamış olacağız. Kesin olan şu ki, Porto bizi yüzde 100 destekleyecek."