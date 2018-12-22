Galatasaray'da eksikler dönüyor
Son dönemde cezalı ve sakatların çokluğu nedeniyle sıkıntı yaşayan Galatasaray’da yüzler gülmeye başladı.
'TÜM KULVARLARDA ZİRVEYİ İSTİYORUZ'
Kupadaki kura çekimine katılan Galatasaray İdari Menajeri Uğur Yıldız, Bolu eşleşmesini yorumladı. Her maça olduğu gibi bu karşılaşmayı da ciddiye alacakları söyleyen Yıldız, "Yer aldığımız tüm kulvarlarda da şampiyonluğu hedefliyoruz" dedi.
DURMAK YOK
İlk tesislerinde çalışan sarı-kırmızılılar, antrenmana eğitsel oyunlarla başladı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunu oynandı.
ESPOR HAMLESİ
Galatasaray ESpor, ilk transferini yaptı. Sarı- kırmızılılar, Kore'de düzenlenecek Paramanya Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Gökhan Yıldırım'ı kadrosuna kattı. Yıldırım, Kore'de sarı-kırmızılı formayla mücadele edecek.
- 22.12.2018
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Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
Yorum
İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
Toplam 1
Yorum
Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
Toplam 1
Yorum
Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
Galatasaray'da eksikler dönüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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