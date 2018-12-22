Galatasaray'da eksikler dönüyor
22 Aralık 2018, Cumartesi
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'da eksikler dönüyor

Galatasaray'da eksikler dönüyor

Son dönemde cezalı ve sakatların çokluğu nedeniyle sıkıntı yaşayan ’da yüzler gülmeye başladı.

'dan sonra Rodrigues ile de takımla çalışmalara başladı. Sakatlığı devam eden Emre Akbaba dışında eksiği bulunmayan Cimbom, karşısında ideal 11 ile sahaya çıkacak.

'TÜM KULVARLARDA ZİRVEYİ İSTİYORUZ'

Kupadaki kura çekimine katılan İdari Menajeri Uğur Yıldız, Bolu eşleşmesini yorumladı. Her maça olduğu gibi bu karşılaşmayı da ciddiye alacakları söyleyen Yıldız, "Yer aldığımız tüm kulvarlarda da şampiyonluğu hedefliyoruz" dedi.

DURMAK YOK

İlk tesislerinde çalışan sarı-kırmızılılar, antrenmana eğitsel oyunlarla başladı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunu oynandı.

ESPOR HAMLESİ

Galatasaray ESpor, ilk transferini yaptı. Sarı- kırmızılılar, Kore'de düzenlenecek Paramanya Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Gökhan Yıldırım'ı kadrosuna kattı. Yıldırım, Kore'de sarı-kırmızılı formayla mücadele edecek.
  1. 22.12.2018
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