Tolgay Arslan bombası!
Abdurrahim Albayrak, Tolgay Arslan'ın babası ile temasa geçti.
Beşıktaş'ta kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan için ikinci başkan Abdurrahim Albayrak çalışıyor. Albayrak'ın zorladığı kapı ise Tolgay'ın babası Erhan Arslan. Fanatik bir G.Saraylı olan Arslan'dan, Tolgay'ın Galatasaray'a gelmesi konusunda yardımcı olmasını istiyor. Tolgay da 2013 yılında verdiği röportajda bunu itiraf etmiş ancak daha sonra Beşiktaş'ı tercih etmişti.
VETO YEDiLER
Devre arasında iki forvet takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'da Antalyasporlu Doukara ve Çaykur Rizesporlu Vedat Muriqi, Florya'dan geçer not alamadı. Terim'in istediği golcüler arasında Süper Lig'de forma giyen bu iki futbolcunun isminin yer almadığı öğrenildi.
- 21.12.2018
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Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
wow buruma ve 2 adet forvet alırlarsa şampiyonluk şansımız devam eder yoksa zor...
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"Beşiktaş da Zula Süper Lig'de yer almaya başlayacak"
Toplam 1
Yorum
NE DEMEK O KUMPAS KURMA GİBİ ARKADAN BİR ÇINARI KARALAMA GİBİ BİR ŞEYMİ BU FİKRET ORMANA SORMAK LAGZIM BI LİĞİ
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Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
HagiHagi Gel ruzgarin oglu gel. Rodrigezle onyekurunun performansida artar.
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