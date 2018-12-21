Tolgay Arslan bombası!

Beşıktaş'ta kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan için ikinci başkan Abdurrahim Albayrak çalışıyor. Albayrak'ın zorladığı kapı ise Tolgay'ın babası Erhan Arslan. Fanatik bir G.Saraylı olan Arslan'dan, Tolgay'ın Galatasaray'a gelmesi konusunda yardımcı olmasını istiyor. Tolgay da 2013 yılında verdiği röportajda bunu itiraf etmiş ancak daha sonra Beşiktaş'ı tercih etmişti.



VETO YEDiLER



Devre arasında iki forvet takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'da Antalyasporlu Doukara ve Çaykur Rizesporlu Vedat Muriqi, Florya'dan geçer not alamadı. Terim'in istediği golcüler arasında Süper Lig'de forma giyen bu iki futbolcunun isminin yer almadığı öğrenildi.