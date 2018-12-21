Tolgay Arslan bombası!
21 Aralık 2018, Cuma
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bombası!

Tolgay Arslan bombası!

, 'ın babası ile temasa geçti.

Beşıktaş'ta kadro dışı bırakılan için ikinci başkan çalışıyor. Albayrak'ın zorladığı kapı ise Tolgay'ın babası Erhan Arslan. Fanatik bir G.Saraylı olan Arslan'dan, Tolgay'ın 'a gelmesi konusunda yardımcı olmasını istiyor. Tolgay da 2013 yılında verdiği röportajda bunu itiraf etmiş ancak daha sonra 'ı tercih etmişti.

VETO YEDiLER

Devre arasında iki forvet takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'da Antalyasporlu Doukara ve Çaykur Rizesporlu Vedat Muriqi, Florya'dan geçer not alamadı. Terim'in istediği golcüler arasında 'de forma giyen bu iki futbolcunun isminin yer almadığı öğrenildi.

  1. 21.12.2018
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