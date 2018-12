Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı

Falcao, Alan ve Bacca, Galatasaray 'ın gol krizine net çözüm olur. Seleznyov ve Vedat Muriç , Galatasaray'ı taşıyacak isimler değil. Gündemde Demba Ba'nın kiralanacağı yazılıyor. Beşiktaş ile özdeşleşmiş bir Demba Ba, Galatasaray'da zihinsel bakımdan motive olamaz ve yeterince katkı sağlayamaz. Neden mi? Geçen sezon Göztepe'de oynarken Vodafone'da ortaya koyduğu futbol, Beşiktaş seyircisiyle yaşadığı duygusal bağ ve kaçırdığı goller tartışılmıştı. Şimdi Kartal görünümlü Demba Ba'dan Aslan yaratmak doğru olmaz.Bruma'yı zaten Fatih Terim getirmişti. Portekizli yıldız, İspanya'da oynadığı sürece futbolunu geliştirdi. Çalım becerisi üst düzeyde bir oyuncu. Ayrıca dikine topla giderken müthiş hızlanıyor ve rakibine kolay çalım atıyor. Bruma, Galatasaray'a dönerse Onyekuru'dan çok daha fazla katkı sağlar. Ancak gitmeden önce Rodrigues ile birlikte oynamıştı. İkisi de nedense sol tarafta oynamayı istiyor. Bruma gelirse oyun alanı sol tarafta olmalı. Rodrigues sağ tarafa monte edilmeli. Ayrıca Bruma'nın gol vuruşunun da Rodrigues ve Onyekuru ikilisinden daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Belhanda 'nın Sivas maçında forma giyebilmesi için sağlık heyetinin "Oynar" raporu vermesi gerekir. Ayrıca Belhanda'nın bir maç eksiği olduğunu unutmayalım. Belhanda oynayacak durumdaysa kararı Fatih Terim verecektir. Feghouli'nin de Belhanda'nın bölgesinde son haftalarda iyi oynadığını gözden kaçırmayalım. Eğer Belhanda katkı sağlayacak performansa sahipse solda Rodrigues, sağda Feghouli oynamalıdır. Onyekuru da kulübeye çekilmeli. Belhanda'yı eleştiriyoruz ama Galatasaray'ın kazanamadığı maçlarda Faslı yıldızın eksikliği de ortaya çıkıyor. Belhanda bir Sneijder gibi etki vermiyor ama hücum ile orta alan arasında pas köprüsü kurduğunu da hatırlatırım.Muslera bu sezon ciddi bireysel hatalar yaptı. Ama bu hatalar kalitesine laf söylemeyi engeller. Her kalecinin şanssız anları olmuştur. Özellikle Schalke deplasmanında topu elinden kaçırdıktan sonra tekrar tutmaya çalışmaması kalitesine yakışmadı. Muslera o topu tutsaydı en fazla sarı kart görecekti ama Galatasaray skor olarak geri düşmeyecekti. Muslera'nın bu hatasını söylerken Burgstaller'ın attığı gol öncesi Ozan Kabak'ın da kalenin içine hamle yapmaması büyük bir hataydı. Muslera'nın sezon başından beri sabit bir defans kurgusuyla oynamadığını söyleyebilirim. Futbolda atan ve tutan ne kadar önemliyse defansın göbeğinin değişmemesi de kalecilerin performansı için çok değerlidir. Maalesef Muslera uzun süredir sabit bir defans hattıyla oynamıyor. İlk geldiğinde Muslera uzun süre Semih-Ujfalusi ikisiyle oynamış ve zirve yapmıştı. Ben hala Türkiye'nin en iyi kalecisinin Muslera olduğu inancındayım.Galatasaray camiasındaki esen rüzgarlara bakınca seçim kokusu alıyorum. Şampiyonluklar yaşamış, deneyimli eski bir yönetici banaiddiasında bulundu. Galatasaray'da işler iyi gitmiyor. Özellikle başkan Mustafa Cengiz 'in almış olduğu 150 günlük ceza camia içerisinde ağır eleştiriliyor. Galatasaray tarihinde bu kadar uzun bir cezayı hiçbir başkan almamış. Ayrıca sayın başkan Cengiz'in söylemlerinde sık sık eski yöneticilere atıfta bulunması ve konuşma yapmadığı için Galatasaray Lisesi'nin 150. yıl balosunda masayı erken terk etmesi büyük tepki aldı. Oysa o gün sadece Lise Müdürünün konuşma hakkı vardı. Galatasaray Başkanının bu tür protokol düzenlemesini bilmesi gerekirdi. Verdiğim bu örnek seçim için bir gerekçe değil. Sadece kulübün yönetiliş şekliyle ilgili eleştiriler yapılıyor. Bu eleştirileri de zaten eski başkan Faruk Süren her ortamda rahatlıkla söylüyor. Hatta hataların düzeltilmesi konusunda da ciddi önerilerde bulunuyor. Ben Ünal Aysal 'ın tekrar Galatasaray başkanlığına talip olacağını düşünmüyorum. Çünkü Galatasaray'ın taşınmazları arasında yer alan Riva ve Florya projeleri TOKİ ile yapılan anlaşma sonucu hızla devam ediyor. Ünal Bey bu projeler konusunda istediği yetkileri alamadığı için Divan'da rest çekmiş ve seçime gitmişti. Başkan Cengiz ile ilgili camiadaki yaygın düşünceyi aktarıyorum: "