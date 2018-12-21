Göksel Gümüşdağ'dan Galatasaray kararı!
21 Aralık 2018, Cuma
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'dan kararı!

Göksel Gümüşdağ'dan Galatasaray kararı!

Başkanı , Kulübü’nün kongre üyeliğinden ayrıldığını duyurdu.

Bir açıklama yayınlayan Gümüşdağ, "Son zamanlarda kamuoyunda, bu konu ile ilgili farklı bir algı oluştuğunu görüyor ve konunun gereksiz yere uzamasının taraflara zarar verebileceğini düşünüyorum. Bu yüzden Galatasaray Kulübü üyeliğimi sonlandırdım" diye konuştu.

'SEVGİM AZALMAZ'

bu kararının sevgisini azaltmayacağını söyledi. Gümüşdağ "Başakşehir sevdam, sarı-kırmızı renklere olan saygımı azaltmaz, tüketmez gönlümde daima özel bir yeri olan asırlık çınardır" dedi.


ÖZKAHYA KIZAKTA

Cimbom'un ile oynadığı karşılaşmada 'in pozisyonunda çalınan penaltıyı VAR'da düzeltmediği için kızağa alınan bu hafta da maç alamadı. MHK, 'e Erzurumspor- Kayserispor mücadelesinde görev verirken Özkahya'yı yine dinlendirdi. Halis Özkahya'nın 'in ikinci yarısıyla birlikte yeniden maç alması bekleniyor.

BENFİCA TURLADI

Aslan'ın Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi , Portekiz Kupası'nda Montalegre ile karşılaştı. 3. Lig'de yer alan rakibini German Conti'nin tek golüyle mağlup eden Benfica adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

  1. 21.12.2018
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