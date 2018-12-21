Göksel Gümüşdağ'dan Galatasaray kararı!
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray Kulübü’nün kongre üyeliğinden ayrıldığını duyurdu.
Bir açıklama yayınlayan Gümüşdağ, "Son zamanlarda kamuoyunda, bu konu ile ilgili farklı bir algı oluştuğunu görüyor ve konunun gereksiz yere uzamasının taraflara zarar verebileceğini düşünüyorum. Bu yüzden Galatasaray Kulübü üyeliğimi sonlandırdım" diye konuştu.
'SEVGİM AZALMAZ'
Göksel Gümüşdağ bu kararının Galatasaray sevgisini azaltmayacağını söyledi. Gümüşdağ "Başakşehir sevdam, sarı-kırmızı renklere olan saygımı azaltmaz, tüketmez gönlümde daima özel bir yeri olan asırlık çınardır" dedi.
ÖZKAHYA KIZAKTA
Cimbom'un Konyaspor ile oynadığı karşılaşmada Serdar Aziz'in pozisyonunda çalınan penaltıyı VAR'da düzeltmediği için kızağa alınan Halis Özkahya bu hafta da maç alamadı. MHK, Hüseyin Göçek'e Erzurumspor- Kayserispor mücadelesinde görev verirken Özkahya'yı yine dinlendirdi. Halis Özkahya'nın Süper Lig'in ikinci yarısıyla birlikte yeniden maç alması bekleniyor.
BENFİCA TURLADI
Aslan'ın Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Benfica, Portekiz Kupası'nda Montalegre ile karşılaştı. 3. Lig'de yer alan rakibini German Conti'nin tek golüyle mağlup eden Benfica adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.
- 21.12.2018
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Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
wow buruma ve 2 adet forvet alırlarsa şampiyonluk şansımız devam eder yoksa zor...
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"Beşiktaş da Zula Süper Lig'de yer almaya başlayacak"
Toplam 1
Yorum
NE DEMEK O KUMPAS KURMA GİBİ ARKADAN BİR ÇINARI KARALAMA GİBİ BİR ŞEYMİ BU FİKRET ORMANA SORMAK LAGZIM BI LİĞİ
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Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
HagiHagi Gel ruzgarin oglu gel. Rodrigezle onyekurunun performansida artar.
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