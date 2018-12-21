Galatasaray yeni Denayer arayışında
Daha önce Manchester City’de forma bulamayan Jason Denayer’i iki kez kiralayan Galatasaray bir kez daha aynı kapıdan girmeye çalışıyor.
Geçtiğimiz günlerde İngiltere'ye giden Başkan Mustafa Cengiz'in burada Manchester City'de forma giyemeyen ve rezerv takımında yer alan isimler için görüş alışverişinde bulunduğu gelen bilgiler arasında...
İSİMLER BELİRLENDİ
Başkan Mustafa Cengiz'in yaptığı bu görüşme sonrasında scout ekibi, stoper Phillipe Sandler, ön libero Claudio Gomes ve 10 numara Felix Nmecha ile ilgili rapor hazırladı. Bu üç oyuncunun kiralanması durumunda Galatasaray'a katkı sağlayabilecekleri raporu verdi. Cengiz'in bu oyuncular için İngilizlerle yeniden bir araya gelebileceği öğrenildi.
80 BİN LİRA UÇTU
PFDK, Galatasaray'a Medipol Başakşehir maçının ardından 80 bin TL ceza kesti. Taraftarların kötü tezahüratı nedeniyle 20, futbolcu ve antrenörlerin flaş röportaja çıkmaması nedeniyle 30, basın toplantısına katılmamaları nedeniyle de 30 bin TL fatura çıkarıldı.
ÜLKESİNE DÖNECEK
Sezon başında Al Hilal'e kiralanması son anda yatan Maicon'un Ocak ayında ülkesine dönme ihtimali söz konusu... Teknik Direktör Fatih Terim'in düzenli olarak forma şansı vermediği Maicon'un, menajeri Brezilya'da kulüp arayışlarına devam ediyor. Özel hayatında yaşadığı sorunlar nedeniyle Maicon'un kulüp bulunması, talip çıkması halinde Brezilya'ya dönmeye sıcak baktığı belirtildi.
- 21.12.2018
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Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
wow buruma ve 2 adet forvet alırlarsa şampiyonluk şansımız devam eder yoksa zor...
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"Beşiktaş da Zula Süper Lig'de yer almaya başlayacak"
Toplam 1
Yorum
NE DEMEK O KUMPAS KURMA GİBİ ARKADAN BİR ÇINARI KARALAMA GİBİ BİR ŞEYMİ BU FİKRET ORMANA SORMAK LAGZIM BI LİĞİ
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Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
HagiHagi Gel ruzgarin oglu gel. Rodrigezle onyekurunun performansida artar.
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