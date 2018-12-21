Galatasaray yeni Denayer arayışında
21 Aralık 2018, Cuma
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yeni Denayer arayışında

Galatasaray yeni Denayer arayışında

Daha önce ’de forma bulamayan ’i iki kez kiralayan bir kez daha aynı kapıdan girmeye çalışıyor.

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'ye giden Başkan 'in burada 'de forma giyemeyen ve rezerv takımında yer alan isimler için görüş alışverişinde bulunduğu gelen bilgiler arasında...

İSİMLER BELİRLENDİ

Başkan Mustafa Cengiz'in yaptığı bu görüşme sonrasında scout ekibi, stoper Phillipe Sandler, ön libero Claudio Gomes ve 10 numara Felix Nmecha ile ilgili rapor hazırladı. Bu üç oyuncunun kiralanması durumunda 'a katkı sağlayabilecekleri raporu verdi. Cengiz'in bu oyuncular için İngilizlerle yeniden bir araya gelebileceği öğrenildi.

80 BİN LİRA UÇTU

PFDK, Galatasaray'a maçının ardından 80 bin TL ceza kesti. Taraftarların kötü tezahüratı nedeniyle 20, futbolcu ve antrenörlerin flaş röportaja çıkmaması nedeniyle 30, basın toplantısına katılmamaları nedeniyle de 30 bin TL fatura çıkarıldı.

ÜLKESİNE DÖNECEK

Sezon başında Al Hilal'e kiralanması son anda yatan Maicon'un Ocak ayında ülkesine dönme ihtimali söz konusu... Teknik Direktör Fatih Terim'in düzenli olarak forma şansı vermediği Maicon'un, menajeri Brezilya'da kulüp arayışlarına devam ediyor. Özel hayatında yaşadığı sorunlar nedeniyle Maicon'un kulüp bulunması, talip çıkması halinde Brezilya'ya dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

  1. 21.12.2018
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