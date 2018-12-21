Fatih Terim'den Sivas uyarısı!
21 Aralık 2018, Cuma
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'den Sivas uyarısı!

Fatih Terim'den Sivas uyarısı!

, Sivas karşılaşması öncesi futbolcularını uyardı: “Rakip büyük maçlarda tehlikeli. Konsantrasyon istiyorum”

Ligde 4 haftadır galibiyete hasret kalan ilk yarının son maçında 'u konuk edecek. Cimbom bu karşılaşmada 3 puan hasretine son vermeyi amaçlıyor. Teknik direktör de antrenmanda oyuncularını uyararak tam konsantrasyon istedi. İmparator "Sivasspor tehlikeli bir takım. Özellikle büyük maçlarda çok etkililer. Beşiktaş ve Başakşehir'i İstanbul'da yenmek büyük bir iş. Bunu başardılar. Bizim maçta da aynı hırsla oynayacaklardır. Hepiniz dikkatli olun" dedi.

ROBİNHO TOPLA DÖNMESİN

Fatih Terim, konsantrasyonla ilgili uyarısını yaptıktan sonra teknik ayrıntılara geçti. Deneyimli çalıştırıcının öğrencilerini özellikle dünya yıldızı konusunda da uyardığı belirtildi. Terim'in "Robinho çok akıllı bir oyuncu. Topu ayağına aldığı zaman hızlanıyor ve doğru kararlar veriyor. Topla birlikte bizim kaleye döndürmeyin. Rakip iyi kapanıyor. Skor ne olursa olsun oyun disiplininden kopmak yok. Aksi halde geride çok açık veririz" dediği öğrenildi.
  1. 21.12.2018
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