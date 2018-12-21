Fatih Terim'den Sivas uyarısı!
Fatih Terim, Sivas karşılaşması öncesi futbolcularını uyardı: “Rakip büyük maçlarda tehlikeli. Konsantrasyon istiyorum”
ROBİNHO TOPLA DÖNMESİN
Fatih Terim, konsantrasyonla ilgili uyarısını yaptıktan sonra teknik ayrıntılara geçti. Deneyimli çalıştırıcının öğrencilerini özellikle dünya yıldızı Robinho konusunda da uyardığı belirtildi. Terim'in "Robinho çok akıllı bir oyuncu. Topu ayağına aldığı zaman hızlanıyor ve doğru kararlar veriyor. Topla birlikte bizim kaleye döndürmeyin. Rakip iyi kapanıyor. Skor ne olursa olsun oyun disiplininden kopmak yok. Aksi halde geride çok açık veririz" dediği öğrenildi.
- 21.12.2018
-
Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
wow buruma ve 2 adet forvet alırlarsa şampiyonluk şansımız devam eder yoksa zor...
-
"Beşiktaş da Zula Süper Lig'de yer almaya başlayacak"
Toplam 1
Yorum
NE DEMEK O KUMPAS KURMA GİBİ ARKADAN BİR ÇINARI KARALAMA GİBİ BİR ŞEYMİ BU FİKRET ORMANA SORMAK LAGZIM BI LİĞİ
-
Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
HagiHagi Gel ruzgarin oglu gel. Rodrigezle onyekurunun performansida artar.
Fatih Terim'den Sivas uyarısı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.