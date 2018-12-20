Ozan Kabak'ın serbest kalma bedeli belli oldu
20 Aralık 2018, Perşembe
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'ın serbest kalma bedeli belli oldu

Ozan Kabak'ın serbest kalma bedeli belli oldu

ile sözleşmesini 2023’e kadar uzatan ’ın rakamları da belli oldu.

'da sürpriz bir çıkışa imza atan ve sözleşmesinde '7.5 milyon euro'luk' serbest kalma bedeli olan , Galatasaray'la sözleşme yenilemeye "Tamam" dedi. Yönetim, 200 bin euro alan Ozan'ın maaşını 500 bin euro'ya çıkaracak ve 2023 yılına kadar sözleşme imzalayacak. Devlerin takibinde yer alan Ozan'ın sözleşmesindeki serbest kalma bedeli de 20 milyon euro olacak.


Ozan Kabak, bu sezon Galatasaray formasıyla 'de 12, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta forma giydi.

  1. 20.12.2018
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