Ozan Kabak'ın serbest kalma bedeli belli oldu
Galatasaray ile sözleşmesini 2023’e kadar uzatan Ozan Kabak’ın rakamları da belli oldu.
Galatasaray'da sürpriz bir çıkışa imza atan ve sözleşmesinde '7.5 milyon euro'luk' serbest kalma bedeli olan Ozan Kabak, Galatasaray'la sözleşme yenilemeye "Tamam" dedi. Yönetim, 200 bin euro alan Ozan'ın maaşını 500 bin euro'ya çıkaracak ve 2023 yılına kadar sözleşme imzalayacak. Devlerin takibinde yer alan Ozan'ın sözleşmesindeki serbest kalma bedeli de 20 milyon euro olacak.
Ozan Kabak, bu sezon Galatasaray formasıyla Spor Toto Süper Lig'de 12, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta forma giydi.
- 20.12.2018
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Fener dondurdu: 79-75
Toplam 2
Yorum
Neşet Dalbaş azim ,hırs,inanmışlık , takım ruhu mükemmel.Futbol takımına örnek olsun
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Fenerbahçe dibi gördü!
Toplam 3
Yorum
KrAlex PFFP kuralını boşver takımın en az 2 sene yapılanması lazım takıma 3-5 A kalite oyuncu ile takım ilk 5 e rahat girecektir..bu takım düşmez.
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Yarısını kazanamadı
Toplam 1
Yorum
team system Kasımpaşa maçında DİAGNE'nin golcülüğü yanında aldatmaya yönelik hareketlerine ve özellikle ceza sahası içinde sahte düşmelerine DİKKAT BJK
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