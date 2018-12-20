Galatasaray'da sürpriz bir çıkışa imza atan ve sözleşmesinde '7.5 milyon euro'luk' serbest kalma bedeli olan Ozan Kabak, Galatasaray'la sözleşme yenilemeye "Tamam" dedi. Yönetim, 200 bin euro alan Ozan'ın maaşını 500 bin euro'ya çıkaracak ve 2023 yılına kadar sözleşme imzalayacak. Devlerin takibinde yer alan Ozan'ın sözleşmesindeki serbest kalma bedeli de 20 milyon euro olacak.



Ozan Kabak, bu sezon Galatasaray formasıyla Spor Toto Süper Lig'de 12, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta forma giydi.