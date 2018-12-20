Yunus Akgün, Galatasaray formasıyla ilk resmi golünü attı... Genç oyuncu, Keçiörengücü'ne attığı gol için, "Bu şanlı formayla ilk golümü attıktan sonra ne yapacağımı şaşırdım" derken Davala ise, "Yunus gol attığı için biz de çok mutlu olduk" sözlerini kullandı. Yunus'la ilgili ilginç bir de detay ortaya çıktı. Genç yıldız, Lionel Messi gibi çocukluğunda kalp ritminde sorunlar yaşamış ve bu yüzden futbol oynaması kararı uzun süre almıştı.



AVRUPA'DA KENDİNİ AŞMASI GEREKECEK



Benfica ile eşleşen Galatasaray, UEFA Kupası ve Avrupa Ligi'nde son 32 turunda oynadığı maçlarda aldığı kötü sonuçla dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı ekip, son 10 maçın sadece 1'ini kazanabildi. 5 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Tarihi boyunca bu turda deplasman galibiyeti elde edemedi. 4 beraberlik 4 mağlubiyet yaşadı.



ÇİMLERE JET BAKIM



Türk Telekom Stadı zemini, üst üste oynanan Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve kupa maçlarına şiddetli yağışlar da eklenince jet bakıma alındı. Keçiörengücü maçı biter bitmez, Sivasspor maçı düşünülerek zarar gören çimlere müdahale edildi.



KAPI YIKILDI



Galatasaray tarihinde şu ana kadar resmi maçlarda forma giyen en genç futbolcu Emre Belözoğlu. Keçiörengücü karşısında Mustafa Kapı rekoru yenileyecekti. Ancak saha komiseri tabelayı içeri götürdüğü için değişiklik yetişmedi. Mustafa bu duruma oldukça üzüldü.



SOLDA SIKINTI



Nagatomo, Asya Uluslar Kupası nedeni ile Türkiye Kupası bir üst turu ve ligin yarının ilk 2 haftasında oynanacak Ankaragücü ve Göztepe maçlarında görev alamayacak. Nagatomo'nun gidecek olmasının yanı sıra sol bekte tek alternatifi Ömer'in düşük performansı da Terim'i korkutuyor.



İSTİKRAR ABİDESİ



Selçuk İnan, Keçiörengücü karşısında 487. resmi maçına çıktı. Bu maçlarda 76 gol atıp, 101 asist yaptı. Selçuk, Galatasaray formasıyla 12 lig maçında daha forma giyerse, ligde 400 maç oynama barajını aşacak. Ayrıca 13 maça çıkarsa 500'e ulaşacak.