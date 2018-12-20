Galatasaray'da Bruma harekatı!
Galatasaray, Leipzig’den kiralık istedi. Genç yıldız gelmek için bastırıyor.
Devre arasında sürpriz transferler yapmaya hazırlanan Galatasaray'ın, Leipzig'te beklentileri karşılayamayan Bruma için kiralama teklifi yaptığı iddia edildi. Hem menajerinin hem de genç yıldızın sarı-kırmızılı takıma dönmek istediği için Leipzig'in de kiralama opsiyonuna yeşil ışık yaktığı bildirildi. Dönme teklifinin Bruma'dan geldiği için Leipzig'in elini kolunun bağlandığı belirtildi.
15. hafta sonunda Bruma 1 maçta 90 dakika oynadı. 2 maçta kadroya giremedi. 5 maçta ise kulübeden çıkamadı.
HERKESİ İZLİYORLAR!
Çaykur Rizespor'un golcüsü Vedat Muriqi, Galatasaray'la anılmasının normal olduğunu söyledi. Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Vedat, "Büyük takımlar herkesi izliyor, sadece beni değil. Bunlar son derece normal. Ben daha iyi olmak için elimden geleni yapıyorum. Şu anda takımıma konsantre oldum" dedi.
- 20.12.2018
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Fener dondurdu: 79-75
Toplam 2
Yorum
Neşet Dalbaş azim ,hırs,inanmışlık , takım ruhu mükemmel.Futbol takımına örnek olsun
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Fenerbahçe dibi gördü!
Toplam 3
Yorum
KrAlex PFFP kuralını boşver takımın en az 2 sene yapılanması lazım takıma 3-5 A kalite oyuncu ile takım ilk 5 e rahat girecektir..bu takım düşmez.
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Yarısını kazanamadı
Toplam 1
Yorum
team system Kasımpaşa maçında DİAGNE'nin golcülüğü yanında aldatmaya yönelik hareketlerine ve özellikle ceza sahası içinde sahte düşmelerine DİKKAT BJK
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