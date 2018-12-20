Devre arasında sürpriz transferler yapmaya hazırlanan Galatasaray'ın, Leipzig'te beklentileri karşılayamayan Bruma için kiralama teklifi yaptığı iddia edildi. Hem menajerinin hem de genç yıldızın sarı-kırmızılı takıma dönmek istediği için Leipzig'in de kiralama opsiyonuna yeşil ışık yaktığı bildirildi. Dönme teklifinin Bruma'dan geldiği için Leipzig'in elini kolunun bağlandığı belirtildi.



15. hafta sonunda Bruma 1 maçta 90 dakika oynadı. 2 maçta kadroya giremedi. 5 maçta ise kulübeden çıkamadı.



HERKESİ İZLİYORLAR!

Çaykur Rizespor'un golcüsü Vedat Muriqi, Galatasaray'la anılmasının normal olduğunu söyledi. Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Vedat, "Büyük takımlar herkesi izliyor, sadece beni değil. Bunlar son derece normal. Ben daha iyi olmak için elimden geleni yapıyorum. Şu anda takımıma konsantre oldum" dedi.