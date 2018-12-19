Galatasaray tatsız turladı!
19 Aralık 2018, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

tatsız turladı!

<a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a> tatsız turladı!

Sarı-kırmızılılar, ilk maçta 2-1 yendiği 2. Lig ekibi Kızılcabölük ile sahasında berabere kaldı. Gençler tat vermedi.

5. Tur rövanş maçında 2. Lig ekibi Keçiörengücü ile karşılaşan , rakibiyle 1-1 berabere kalarak Son 16 Turu'na kaldı. İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Cimbom, gençlerden kurulu bir kadroyla sahaya çıktı. A2'den naklen yayınlanan maçın ilk yarısı 0-0 biti. 65. dakikada 'ün golüyle 1-0 öne geçti. Keçiörengücü ise 85. dakikada Taha Balcı'nın golüyle skoru 1-1 yaptı. Galatasaray bu sonuçla turu geçti.

ASLAR DİNLENDİ

Ligde oynanacak maçı öncesi aslar dinlendirildi. Muslera, Ozan, , Ndiaye, Rodrigues, Feghouli ve Eren dün kadroya alınmadı.

TERİM'İN 3 MAÇI KALDI

10 maçlık cezası nedeniyle dün takımın yanında olamayan 'in 3 maç cezası kaldı. Bu arada , Galatasaray'daki 300. maçına çıktı.

YUNUS AKGÜN SİFTAH YAPTI

Dün ilk 11'de sahaya çıkan 18 yaşındaki , A takımdaki ilk golünü kaydetti. Bu arada 6 maçlık cezasını dolduran Donk da takıma döndü.


TT STADI'NDA YİNE GÜLMEDİ

Galatasaray, TT Stadı'ndaki galibiyet hasretini Keçiörengücü karşısında da dindiremedi. Cimbom, evindeki son 7 resmi maçta 6 beraberlik, 1 yenilgi aldı.

KAPI, TABELA KURBANI OLDU

16 yaşındaki , 90+2'de oyuna girip ilk kez A Takım forması giyecekti. Görevli tabelayı içeri götürdüğü için , siftah yapamadı.

MİNİ YORUM | UMUTLAR YEŞERİR - LEVENT TÜZEMEN

Galatasaray, turu geçti ama Keçiörengücü 90 dakika pozitif bir futbol oynayarak maça tempo ve keyif kattı. Tribünde şöyle bir pankart asılı: 'Bazen işler iyi gitmeyebilir, o zaman umutlar altyapıdan yeşerir'. Terim, genç oyunculara önem verir. Disiplin içinde mücadele eden gelişime açık isimlere formayı gözü kapalı giydirir. Celil, Yunus ve Atalay performanslarıyla müthiş göz okşadı. Bu 3 isim, iyi çalışır ve kendilerini geliştirirlerse G.Saray'ın geleceğinde yer alırlar. Selçuk'u gençlere verdiği destekten dolayı kutluyorum.

  1. 19.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

tatsız turladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN