Galatasaray tatsız turladı!

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında 2. Lig ekibi Keçiörengücü ile karşılaşan Galatasaray, rakibiyle 1-1 berabere kalarak Son 16 Turu'na kaldı. İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Cimbom, gençlerden kurulu bir kadroyla sahaya çıktı. A2'den naklen yayınlanan maçın ilk yarısı 0-0 biti. Galatasaray 65. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle 1-0 öne geçti. Keçiörengücü ise 85. dakikada Taha Balcı'nın golüyle skoru 1-1 yaptı. Galatasaray bu sonuçla turu geçti.



ASLAR DİNLENDİ



Ligde oynanacak Sivasspor maçı öncesi aslar dinlendirildi. Muslera, Ozan, Fernando, Ndiaye, Rodrigues, Feghouli ve Eren dün kadroya alınmadı.



TERİM'İN 3 MAÇI KALDI



10 maçlık cezası nedeniyle dün takımın yanında olamayan Fatih Terim'in 3 maç cezası kaldı. Bu arada Selçuk İnan, Galatasaray'daki 300. maçına çıktı.



YUNUS AKGÜN SİFTAH YAPTI



Dün ilk 11'de sahaya çıkan 18 yaşındaki Yunus Akgün, A takımdaki ilk golünü kaydetti. Bu arada 6 maçlık cezasını dolduran Donk da takıma döndü.



TT STADI'NDA YİNE GÜLMEDİ



Galatasaray, TT Stadı'ndaki galibiyet hasretini Keçiörengücü karşısında da dindiremedi. Cimbom, evindeki son 7 resmi maçta 6 beraberlik, 1 yenilgi aldı.



KAPI, TABELA KURBANI OLDU



16 yaşındaki Mustafa Kapı, 90+2'de oyuna girip ilk kez A Takım forması giyecekti. Görevli tabelayı içeri götürdüğü için Mustafa Kapı, siftah yapamadı.



MİNİ YORUM | UMUTLAR YEŞERİR - LEVENT TÜZEMEN



Galatasaray, turu geçti ama Keçiörengücü 90 dakika pozitif bir futbol oynayarak maça tempo ve keyif kattı. Tribünde şöyle bir pankart asılı: 'Bazen işler iyi gitmeyebilir, o zaman umutlar altyapıdan yeşerir'. Terim, genç oyunculara önem verir. Disiplin içinde mücadele eden gelişime açık isimlere formayı gözü kapalı giydirir. Celil, Yunus ve Atalay performanslarıyla müthiş göz okşadı. Bu 3 isim, iyi çalışır ve kendilerini geliştirirlerse G.Saray'ın geleceğinde yer alırlar. Selçuk'u gençlere verdiği destekten dolayı kutluyorum.