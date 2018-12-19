Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Anne Panther (Almanya), Aare Halliko (Estonya), Michele Rossi (İtalya)

Galatasaray: Webster 14, Göksenin Köksal 9, Harrison 3, Hayes 30, Auguste 12, Arapovic 9, Can Korkmaz, Ege Arar 2, Erolcan Çinko, Ayberk Olmaz, Klobucar 4, Caner Erdeniz

Kızılyıldız MTS: Ragland 18, Baron 20, Lazic 5, Simanic 17, Ojo 8, Keselj 7, Perperoglou 10, Davidovac, Nenadic 7, Zirbes 6, Ristic 2

1. Periyot: 26-24

Devre: 42-49

3. Periyot: 68-79

Son 16 turuna çıkma şansını daha önce kaybeden sarı-kırmızılı ekip, grubu 3 galibiyet, 7 yenilgiyle son sırada tamamladı ve organizasyona veda etti. Sırbistan temsilcisi ise 6 galibiyet ve 4 mağlubiyetle grubunu 3. sırada tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.

Karşılaşma, karşılıklı sayılarla başladı. Galatasaray, Hayes'in boyalı alandan ve dış atışlardan kaydettiği sayılarla 5. dakikayı 14-11 üstün geçti. İki ekip de hızlı hücumlardan basketler üretirken, sarı-kırmızılı ekip, ilk çeyreği 26-24 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe 6-0'lık seriyle başlayan Kızılyıldız MTS, Simanic ve Baron'un üç sayılık basketleriyle 16. dakikada farkı 4 sayıya (35-39) çıkardı. Galatasaray karşısında dış atışlardan bulduğu sayılarla farkı açmaya devam eden Sırbistan temsilcisi, soyunma odasına 49-42 üstün gitti.

İkinci yarıya Hayes'in üç sayılık basketiyle başlayan Galatasaray karşısında Simanic'in etkili oyunuyla 9-0'lık seri yakalayan Kızılyıldız MTS, 22. dakikada skoru 58-45'e getirdi. Hücumlardan boş dönen sarı-kırmızılı ekip karşısında Sırbistan temsilcisi, hızlı hücumlardan kolay sayılar üreterek 28. dakikada farkı 15 sayıya (57-72) taşıdı. Kızılyıldız MTS, final periyoduna 79-68 önde girdi.

Son çeyreğe Arapovic'in pota altından kaydettiği sayılarla giren Galatasaray, 32. dakikada farkı 7'ye (72-79) indirdi. Hücumda ritmini artıran Kızılyıldız MTS, Perperoglou'nun arka arkaya kaydettiği sayılarla 35. dakikayı 14 sayı (74-88) farkla üstün tamamladı. Kızılyıldız MTS, Ragland'ın sayılarıyla skor üstünlüğünü korudu ve sahadan 100-83 galip ayrıldı.

EGE ARAR OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Galatasaray'ın milli oyuncusu Ege Arar, sakatlanarak oyundan çıktı.

Son çeyrekte bir pozisyonda rakibiyle çarpışan 22 yaşındaki pivot, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sekerek oyun alanını terk etti.

MAÇIN ARDINDAN

Basketbolda ULEB Avrupa Kupası A Grubu 10. ve son haftasında konuk ettiği Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız MTS'ye 100-83 yenilen Galatasaray'ın başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, organizasyona veda ettikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erdoğan, prestij maçına çıktıklarını aktararak şöyle konuştu:

"ULEB Avrupa Kupası tur atlamayı arzu ettiğimiz bir organizasyondu. Organizasyona veda ettiğimiz için üzgünüm. Artık ligde haftada bir maç oynayacağız. Hedefimiz ligi ilk devre sonu itibarıyla iyi pozisyonda tamamlayıp Türkiye Kupası'na katılmak. İyi mücadele edip her maç gelişmeye devam ediyoruz."

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde hafta sonu Fenerbahçe Beko'yu konuk edeceklerinin hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Bizim için çok önemli bir maç. Şu anki performansını göz önüne alırsak Fenerbahçe Beko maçın favorisi. Biz de sahamızda taraftarımızın desteğiyle bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Elimizde kaliteli oyuncular var ve dezavantajlarımızı biliyoruz. Karşımızda kadro istikrarını 5 sezondur koruyan bir takım var. Biz de enerjimizi ortaya koyup mücadelemizle maçı kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- Tomic: "Top 16 turu zor olacak"

Kızılyıldız MTS Başantrenörü Milan Tomic, hücumda iyi bir performans sergileyerek maçı kazandıklarını söyledi.

Maça iyi başladıklarını aktaran Tomic, "İyi bir 10 maçlık periyodu geride bıraktık. Hücumda bu sezon en iyi maçlarımızdan birini oynadık. İyi savunma yapamasak da hücumda çok iyi oynadığımız için maçı kazandık. Top 16 turu zor olacak ama oynamaya hazırız." diye konuştu.