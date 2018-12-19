Faruk Süren'den 'yapılanma' mesajı!
19 Aralık 2018, Çarşamba
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'den 'yapılanma' mesajı!

<a href="/index/faruk-suren?id=a0376d9f-4ee1-471f-a5aa-c3c10ff0fa51" class="" rel="tag">Faruk Süren</a>'den 'yapılanma' mesajı!

'ın efsane Başkanlarından , kulüpte zihinsel bir değişikliğin yaşanmasının şart olduğunu belirtti.

'ın efsane başkanlarından ; "'da 'Kurumsal ve yönetimsel olarak değil. Zihinsel olarak yeniden yapılanma şart" dedi.

GOLLER CEPTE GÖZLER EREN'DE

Turkcell taraftar uygulaması GollerCepte'de en çok seyredilen gol, 'un 'e attığı penaltı oldu. 62 bin izleyici Eren'i seyrederek birinciliğe taşıdı. 16. haftada atılan 24 gol, 413 bin kez görüntülendi. - Galatasaray maç özeti 10 bin tıklanmayla zirveye çıktı.

LEIPZIG İLE MAÇ

Galatasaray'ın devre arası kamp programı belli oldu. 2 Ocak'ta Florya'da toplanacak sarı-kırmızılılar, 5 Ocak'ta Antalya'ya gidecek. Aslan, 12 Ocak saat 17.00'de Almanya'da Leipzig'le özel bir maç yapacak. Leipzig'le yapılacak maç, Bruma'nın satışı zamanında yapılan anlaşma gereği olacak.

POTADA KONUK KIZILYILDIZ

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, EuroCup'ta 10. haftada Kızılyıldız'ı ağırlıyor. Sinan Erdem'de 20.00'de başlayacak maç Tivibu Spor 2'den yayınlanacak. Gruptan çıkma şansı bulunmayan sarı-kırmızılılar, prestij mücadelesi verecek.

FİLEDE RAKİP KRASNOYARSK

CEV Cup'ta son 8'e kalan Galatasaray, ilk maçında Krasnoyarsk deplasmanına çıkıyor. 19.00'da sahne alacak Aslan, iki maç sonunda turu geçmesi halinde yarı finalde CSM-Prostejov eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

GELEMEYEN DEVRETSİN

Aslan'ın 'in 17. haftasında pazar günü evindeki Sivas maçı biletleri satışa çıktı. En düşük bilet fiyatı 80, en yükseği 500 lira olarak belirlendi. Kombine kartı olup da maça gelemeyeceklerin hakkını devretmesi çağrısında bulunuldu.

18'E GİREMİYOR

'de son 4 maçını kazanamayan Galatasaray, istatistiklerde 17. sıradaki 'nin bile gerisine düştü. Aslan'ın, son 6 haftada ceza alanına attığı top sayısı 41.7'ye kadar düştü. Böylelikle 43.7'lik Fener'in bile arkasında kaldı.

KELEŞ TEHLİKESİ

Aslan'ın, pazar günkü rakibi Sivas'ın yakaladığı çıkış, dikkatleri çekiyor. Hocası Hakan Keleş'le çıkılan 6 haftada 14 puan toplayıp maç kaybetmeyen Sivas, 10 kez rakip fileleri sarsıp, 2 gol yedi.

  1. 19.12.2018
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