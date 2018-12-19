Galatasaray'ın efsane başkanlarından Faruk Süren; "Galatasaray'da 'Kurumsal ve yönetimsel olarak değil. Zihinsel olarak yeniden yapılanma şart" dedi.



GOLLER CEPTE GÖZLER EREN'DE



Turkcell taraftar uygulaması GollerCepte'de en çok seyredilen gol, Eren Derdiyok'un Başakşehir'e attığı penaltı oldu. 62 bin izleyici Eren'i seyrederek birinciliğe taşıdı. 16. haftada atılan 24 gol, 413 bin kez görüntülendi. Başakşehir- Galatasaray maç özeti 10 bin tıklanmayla zirveye çıktı.



LEIPZIG İLE MAÇ



Galatasaray'ın devre arası kamp programı belli oldu. 2 Ocak'ta Florya'da toplanacak sarı-kırmızılılar, 5 Ocak'ta Antalya'ya gidecek. Aslan, 12 Ocak saat 17.00'de Almanya'da Leipzig'le özel bir maç yapacak. Leipzig'le yapılacak maç, Bruma'nın satışı zamanında yapılan anlaşma gereği olacak.



POTADA KONUK KIZILYILDIZ



Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, EuroCup'ta 10. haftada Kızılyıldız'ı ağırlıyor. Sinan Erdem'de 20.00'de başlayacak maç Tivibu Spor 2'den yayınlanacak. Gruptan çıkma şansı bulunmayan sarı-kırmızılılar, prestij mücadelesi verecek.



FİLEDE RAKİP KRASNOYARSK



Kadınlar Voleybol CEV Cup'ta son 8'e kalan Galatasaray, ilk maçında Krasnoyarsk deplasmanına çıkıyor. 19.00'da sahne alacak Aslan, iki maç sonunda turu geçmesi halinde yarı finalde CSM-Prostejov eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.



GELEMEYEN DEVRETSİN



Aslan'ın Süper Lig'in 17. haftasında pazar günü evindeki Sivas maçı biletleri satışa çıktı. En düşük bilet fiyatı 80, en yükseği 500 lira olarak belirlendi. Kombine kartı olup da maça gelemeyeceklerin hakkını devretmesi çağrısında bulunuldu.



18'E GİREMİYOR



Süper Lig'de son 4 maçını kazanamayan Galatasaray, istatistiklerde 17. sıradaki Fenerbahçe'nin bile gerisine düştü. Aslan'ın, son 6 haftada ceza alanına attığı top sayısı 41.7'ye kadar düştü. Böylelikle 43.7'lik Fener'in bile arkasında kaldı.

KELEŞ TEHLİKESİ



Aslan'ın, pazar günkü rakibi Sivas'ın yakaladığı çıkış, dikkatleri çekiyor. Hocası Hakan Keleş'le çıkılan 6 haftada 14 puan toplayıp maç kaybetmeyen Sivas, 10 kez rakip fileleri sarsıp, 2 gol yedi.