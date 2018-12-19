2017-18 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yıl sonunda Türk halkı tarafından iki değerli ödüle layık görüldü.



Çevrımıçı araştırma şirketi DORinsight'ın, yılın enleri araştırmasının sonuçları belli oldu. 2018 yılının en iyilerinin belirlendiği araştırmada 2017-2018 sezonu Spor Toto Süper Lig'in en iyi futbolcusu Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, en iyi teknik direktörü ise Fatih Terim oldu. Çevrimiçi olarak 28 Kasım-5 Aralık tarihlerinde yapılan araştırmaya, 4 bin 392 kişi katıldı. Araştırma kapsamında, katılımcılara bu yılın enleri hakkında sorular yöneltildi. İki isim oyların yüzde 80'ini alarak ilk sıraya yerleşti. Muslera'yı yine Galatasaray'dan eski yıldızı Bafetimbi Gomis takip ederken, Fatih Terim'i ise Başakşehir'den Abdullah Avcı takip etti.