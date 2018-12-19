En iyisi Galatasaray'da!
19 Aralık 2018, Çarşamba
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En iyisi 'da!

En iyisi <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da!

DORinsight araştırma şirketi yılın enlerini araştırdı. Cimbom’un eldiveni Muslera ile teknik direktör , ilk sırayı aldı.

2017-18 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan , yıl sonunda Türk halkı tarafından iki değerli ödüle layık görüldü.

Çevrımıçı araştırma şirketi DORinsight'ın, yılın enleri araştırmasının sonuçları belli oldu. 2018 yılının en iyilerinin belirlendiği araştırmada 2017-2018 sezonu 'in en iyi futbolcusu 'ın Uruguaylı kalecisi , en iyi teknik direktörü ise oldu. Çevrimiçi olarak 28 Kasım-5 Aralık tarihlerinde yapılan araştırmaya, 4 bin 392 kişi katıldı. Araştırma kapsamında, katılımcılara bu yılın enleri hakkında sorular yöneltildi. İki isim oyların yüzde 80'ini alarak ilk sıraya yerleşti. Muslera'yı yine 'dan eski yıldızı Bafetimbi Gomis takip ederken, 'i ise 'den takip etti.

  1. 19.12.2018
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