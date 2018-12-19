Avrupa'nın İstanbul korkusu!
19 Aralık 2018, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Avrupa'nın korkusu!

Avrupa'nın İstanbul korkusu!

- eşleşmesini yorumlayan gazeteler, ’daki yapılacak ilk maçtan çekiniyor. Sarı-kırmızılıların maçındaki 131 desibelle kırdığı rekor, rakibi ürkütüyor.

Portekiz basını, temsilcileri 'nın UEFA 'nde ile eşleşmesini değerlendirdi. Ülkenin prestijli gazetelerinden A Bola'nın analizine göre; bir dönem Porto'da forma giyen Maicon Roque ile Reges, tanıdık yüzler olarak öne çıkıyor. Sarı-kırmızılıların ligdeki konumunu ve kaybettiği puanlara dikkat çeken A Bola, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nda dengeyi sağlayan takım olduğunu ifade etti.

YABANCILAR KALİTELİ

Galatasaray'ın Portekiz takımlarıyla yaptığı son 4 maçtan 1'ini kazanabildiğini yazan O Jogo Gazetesi, Maicon, Fernando, Nagatomo, Rodrigues ve Feghouli gibi kaliteli isimlere dikkat çekti. Diario De Noticias'a göre; takımın en değerlisi Rodrigues. Muslera da çok önemli bir isim. Aslan'ın yuvası Türk Telekom Stadı ise en büyük tehlike. Galatasaray'ın 18 Mart 2011'deki derbisinde 131 desibel ile kırdığı 'en gürültülü stadyum' rekoru, rakibi fazlasıyla ürkütüyor.

SPALETTI RAHATLADI

Şampiyonlar Ligi'nden dramatik bir şekilde elenen İnter'de Avrupa Ligi kura çekimi öncesi teknik direktör Luciano Spaletti Galatasaray ve Shakhtar'ı çekmek istemediğini belirtmişti. İnter'in Rapid Vien'le eşleşmesi üzerine Spaletti rahatladığını açıkladı.

LUISAO: ÇOK ZOR OLACAK

Record Gazetesi'nin haberine göre; Benfica'nın eski kaptanı Luisao, 'daki atmosferin zorluğundan çekiniyor. Brezilyalı yıldızın, "Galatasaray da bizim gibi Şampiyonlar Ligi'nden geldi. Türkiye'de atmosfer çok zor. Buna hazırlıklı olmalıyız. Galatasaray'a 2015'te bir gol atmıştım bizim için çok önemliydi" diye konuştu.

BENFİCA'YI İKİ KEZ DEVİRDİK

Aslan, Benfica ile tarihinde 3 resmi maç yaptı. 2008- 09 sezonunda tek maçlı grup sisteminde Portekiz deplasmanına ilk kez çıkan Galatasaray, Emre Aşık ve 'ın golleriyle güldü. 2015-16'da Devler Ligi'nde Benfica'yla aynı gruba düşen Aslan, İstanbul'da maçı ve Podolski'nin golleriyle 2-1 kazanmıştı. Portekiz'deki maç ise 2-1 kaybedildi.?
  1. 19.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Avrupa'nın İstanbul korkusu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN