Avrupa'nın İstanbul korkusu!
Benfica - Galatasaray eşleşmesini yorumlayan gazeteler, İstanbul’daki yapılacak ilk maçtan çekiniyor. Sarı-kırmızılıların Fenerbahçe maçındaki 131 desibelle kırdığı rekor, rakibi ürkütüyor.
YABANCILAR KALİTELİ
Galatasaray'ın Portekiz takımlarıyla yaptığı son 4 maçtan 1'ini kazanabildiğini yazan O Jogo Gazetesi, Maicon, Fernando, Nagatomo, Rodrigues ve Feghouli gibi kaliteli isimlere dikkat çekti. Diario De Noticias'a göre; takımın en değerlisi Rodrigues. Muslera da çok önemli bir isim. Aslan'ın yuvası Türk Telekom Stadı ise en büyük tehlike. Galatasaray'ın 18 Mart 2011'deki Fenerbahçe derbisinde 131 desibel ile kırdığı 'en gürültülü stadyum' rekoru, rakibi fazlasıyla ürkütüyor.
SPALETTI RAHATLADI
Şampiyonlar Ligi'nden dramatik bir şekilde elenen İnter'de Avrupa Ligi kura çekimi öncesi teknik direktör Luciano Spaletti Galatasaray ve Shakhtar'ı çekmek istemediğini belirtmişti. İnter'in Rapid Vien'le eşleşmesi üzerine Spaletti rahatladığını açıkladı.
LUISAO: ÇOK ZOR OLACAK
Record Gazetesi'nin haberine göre; Benfica'nın eski kaptanı Luisao, İstanbul'daki atmosferin zorluğundan çekiniyor. Brezilyalı yıldızın, "Galatasaray da bizim gibi Şampiyonlar Ligi'nden geldi. Türkiye'de atmosfer çok zor. Buna hazırlıklı olmalıyız. Galatasaray'a 2015'te bir gol atmıştım bizim için çok önemliydi" diye konuştu.
BENFİCA'YI İKİ KEZ DEVİRDİK
Aslan, Benfica ile tarihinde 3 resmi maç yaptı. 2008- 09 sezonunda tek maçlı grup sisteminde Portekiz deplasmanına ilk kez çıkan Galatasaray, Emre Aşık ve Ümit Karan'ın golleriyle güldü. 2015-16'da Devler Ligi'nde Benfica'yla aynı gruba düşen Aslan, İstanbul'da maçı Selçuk İnan ve Podolski'nin golleriyle 2-1 kazanmıştı. Portekiz'deki maç ise 2-1 kaybedildi.?
- 19.12.2018
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Ali Koç'tan şok açıklama: "Gerekirse Avrupa'ya gitmeyiz"
Toplam 2
Yorum
ertan Dikkat etmek gerek Cavcav sezonunda Gençler küme düştü , Lefter sezonunda neden Fener olmasın
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Ali Koç'tan şok açıklama: "Gerekirse Avrupa'ya gitmeyiz"
Toplam 2
Yorum
Murat Zaten ne zman avrupada oldunuz ki :)
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Ekici penaltı bekledi hakem VAR’a bile gitmedi
Toplam 2
Yorum
karado aldatma olsa 1.pozisyonda atardı kendini.devam edince 2.pozisyonda darbeli geldi kim olsa yıkılır.
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