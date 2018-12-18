Pep onay verdi – Fotomaç – 18 Aralık 2018
18 Aralık 2018, Salı
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Pep onay verdi

Pep onay verdi
Cimbom'un parlayan yıldızı için İngiliz basınında her geçen gün yeni bir iddia yer alıyor. Son olarak Mirror 'nın savunmayı gençleştirmeyi düşündüğü ve için teklif yapılmasına onay verdiği de öne sürüldü.
  1. 18.12.2018
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