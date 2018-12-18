Kurtarıcı! – Fotomaç – 18 Aralık 2018
18 Aralık 2018, Salı
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Kurtarıcı!

Kurtarıcı!
Bundesliga'da dibe yerleşen Hannover'in kurtuluş için gözünü 'ya diktiği iddia edildi. Daha önce oyuncuyu, 'ye aldıran Breitenreiter'in, ısrarcı olduğu bildirildi.
  1. 18.12.2018
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