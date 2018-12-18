Komşuya gidecek – Fotomaç – 18 Aralık 2018
18 Aralık 2018, Salı
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Komşuya gidecek

Komşuya gidecek
ile ilgili pek çok iddia ortada dolanıyor. Kaptanın sözleşmesi sezon sonu bitiyor. G.Saray'ın sözleşme önermemesi halinde 'un futbolu bırakmayı düşünmediği, 'dan aldığı teklifi kabul edeceği bildirildi.
  1. 18.12.2018
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