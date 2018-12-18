İsviçre yolcusu – Fotomaç – 18 Aralık 2018
18 Aralık 2018, Salı
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yolcusu

<a href="/index/isvicre?id=44ff5fc7-4028-415a-9c70-31d89280546e" class="" rel="tag">İsviçre</a> yolcusu
ile yollarını ayırmaya hazırlanan Eren'in menajeri aracılığıyla bir süredir 'nin Grasshoppers takımıyla görüşme halinde olduğu çıktı. Fink'in de eski oyuncusuyla yeniden bir araya gelmek istediği iddia edildi.
  1. 18.12.2018
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