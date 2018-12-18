Badji: Beni isteyen çok – Fotomaç – 18 Aralık 2018
18 Aralık 2018, Salı
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: Beni çok

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'ın golcü adaylarından Aliou , transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Djurgarden forması giyen futbolcu, "Beni birçok kulüp var. 'dan 6 takım olduğu gibi, ve 'den ilgi gösteren takımlar da var" dedi.
  1. 18.12.2018
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