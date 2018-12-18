Adım adım Cimbom’a – Fotomaç – 18 Aralık 2018
18 Aralık 2018, Salı
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Adım adım Cimbom’a

Adım adım Cimbom’a
Başakşehir-Galatasaray maçındaki transfer görüşmesi mutlu sonla bitecek gibi görünüyor. , Başkan Gümüşdağ'a Attamah'ı sorarken 'Hocamızla konuşalım" yanıtı almıştı. Attamah için Avcı'nın da "Olur" verdiği, tecrübeli teknik adamın da Ganalı stoperi Denayer gibi çok fonksiyonlu kullanmak istediği bildirildi.
  1. 18.12.2018
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