Galatasaray hedeften saptı!

Şampıyon Galatasaray'ın puan kayıpları sürüyor. Eksiklerin kapanmaya başlamasına karşın sarı-kırmızılılar Başakşehir'e de diş geçiremedi. Cimbom, 13 kez Başakşehir ceza sahasına girerken, bu sezon rakip ceza sahasında en az topla buluştuğu maçı oynadı. Karşılaşma İrfan ve Eren'in attığı golle 1-1 sona ererken son 8 maçta sadece Kayseri'yi yenebilen Galatasaray'ın ligdeki kazanma özlemi 4 maça çıktı.



SON RAKİP SİVAS



Aslında lige iyi bir başlangıç yapmış ve ilk 8 haftada 6 galibiyet, 2 yenilgi alarak 18 puan toplamayı başarmıştı. Sakatlar ve cezalar sonrası ivme kaybeden Aslan, son 8 maçta ise tam anlamıyla dip yaptı. Sadece 1 kez kazanırken 5 maçtan beraberlikle ayrıldı, 2 maçını ise kaybetti. Cimbom, salı akşamı Keçiörengücü'nü ardından da Sivas'ı konuk edecek. Şimdi 2 maçı kazanıp ilk yarıyı moralli bir şekilde kapatmayı planlıyor.



SİVAS'A YETİŞECEK



Rodrigues, Başakşehir maçının ilk yarısı sonunda kenara gelmek zorunda kaldı. Arka adalesinde sertleşme olan Rodrigues'in Sivas maçında oynayabileceği belirtildi.



BELHANDA'SIZ SIFIR ÇEKTİ



Belhanda'nın yer almadığı maçlarda ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Sakatlığı bulunan oyuncunun yokluğunda Galatasaray, lig ve Avrupa'da oynadığı 6 maçtan da galibiyet çıkaramadı.



BÜYÜK MAÇ KAZANAMIYOR



Galatasaray, ligde güçlü rakiplerinden Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon ve Başakşehir ile deplasmanda oynadığı son 13 maçta galip gelemedi. Bu karşılaşmalarda 9 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşayan Galatasaray, attığı 7 gole karşı kalesinde 29 gol gördü.



TUDOR 32 PUAN | TERİM 26 PUAN



Ligde 16 maçın 9'unda puan kaybı yaşayan G.Saray geçen yılın 6 puan gerisinde kaldı. 2017-18 sezonunda Tudor ilk 16 haftada 10 galibiyet 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 32 puan toplamıştı.



%99 GİTTİ



Galatasaray'da forma giyen Mariano Filho, Flamengo yolcusu. Fox Sports Brasil'in haberine göre, Galatasaray ile Flamengo arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı ve bu transfer yüzde 99 oranında sonuçlandı. İlk yarının ardından Mariano'nun resmen ayrılacağı öne sürüldü.



LOCADA TRANSFER ZİRVESİ



Başakşehır maçını locada izleyen Fatih Terim ile Başkan Göksel Gümüşdağ uzun süre sohbet etti. Terim'in bu görüşme sırasında kadroda şans bulamayan Volkan, Attamah, Kerim Frei ve Adebayor'u sordu. Başakşehir'den haber beklediklerini iletti.



MURİEL'İ BANA BIRAK



Galatasaray'da 24 Aralık'ta açıklaması beklenen Luis Muriel'in işini bizzat Fatih Terim'in bitirdiği ortaya çıktı. Terim'in, oyuncunun İtalyan menajeri Luci ile yaptığı uzun görüşmeler sonrasında "Muriel ile büyük işler başaracağız. Yeter ki bana bırak" dediği belirtildi.



MUSLERA TARTIŞMASI



Başakşehir maçında, G.Saray taraftarları Muslera üzerinden tartışmaya girdi. İrfan Can'ın attığı golde topa hamle yapmadığı için eleştirilen Uruguaylı kalecinin, kaleye gelen son 11 isabetli şutun 6'sını engelleyememesi endişe yarattı.



İRFANCAN YAKTI



Galatasaray; Porto maçından sonra Başakşehir maçında da kalesine gelen ilk şutta golü yedi. İşin ilginç yanı Başakşehir'i öne geçiren golü Fatih Terim'in, Selçuk İnan'ın yerine istediği İrfan Can kaydetti. 46'da oyuna giren Selçuk ise kayıptı?.