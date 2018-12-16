Sneijder’a onay çıkmadı – Fotomaç – 16 Aralık 2018
18 Mart 2019, Pazartesi
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’a onay çıkmadı

Sneijder’a onay çıkmadı

Galatsaray'da Wesley ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Galatsaray'da Wesley ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada Sneijder'ın ara transfer döneminde geri dönmesi adına çok sayıda mesaj paylaşımında bulunmuş ve de bu oyuncuyu onore eden ifadeler kullanmıştı. Ancak sarı-kırmızılı yöneticiler Sneijder'ın takıma geri dönmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

  1. 16.12.2018
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