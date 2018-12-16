Puan farkını koruduk! – Fotomaç – 16 Aralık 2018
18 Mart 2019, Pazartesi
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Puan farkını koruduk!

Puan farkını koruduk!

2. Başkanı maç sonunda şaşırtan bir açıklama yaptı.

2. Başkanı maç sonunda şaşırtan bir açıklama yaptı. "Galatasaray olarak, ile olan 8 puanlık farkı koruduk" diyen Albayrak, camiadan tepki çekti. Porto yenilgisi sonrası tebrik telefonu aldığını açıklayan ve bunun yanlış anlaşıldığını ifade eden Albayrak, "Ben 5 yılda 5 kez şampiyon oldum. Bu sene de 6 olacak. Bunu söyleyenler o zaman üzülecek" ifadesini kullandı.

  1. 16.12.2018
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