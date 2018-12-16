Puan farkını koruduk!
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak maç sonunda şaşırtan bir açıklama yaptı.
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak maç sonunda şaşırtan bir açıklama yaptı. "Galatasaray olarak, Başakşehir ile olan 8 puanlık farkı koruduk" diyen Albayrak, camiadan tepki çekti. Porto yenilgisi sonrası tebrik telefonu aldığını açıklayan ve bunun yanlış anlaşıldığını ifade eden Albayrak, "Ben 5 yılda 5 kez şampiyon oldum. Bu sene de 6 olacak. Bunu söyleyenler o zaman üzülecek" ifadesini kullandı.
- 16.12.2018
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Süper Lig’e koşuyor
Toplam 1
Yorum
ali hak ettiği süper lig yakındır.çıkacak. bekliyoruz. şampiyon denizlispor.
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Donk’un kontratı 1 yıl daha uzadı
Toplam 1
Yorum
hagi10 adam hakediyor helal olsun aslanımmm
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MAÇ SONUCU: Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor 0-2
Toplam 1
Yorum
TEBRİKLER ONUN ADI OKAN BURUK. BEN HOCAYIM VEDE BURADAYIM DİYOR BU ESKİ ASLAN.TEBRİKLER OKAN HOCAM
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