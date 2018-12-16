Puan farkını koruduk!

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak maç sonunda şaşırtan bir açıklama yaptı. "Galatasaray olarak, Başakşehir ile olan 8 puanlık farkı koruduk" diyen Albayrak, camiadan tepki çekti. Porto yenilgisi sonrası tebrik telefonu aldığını açıklayan ve bunun yanlış anlaşıldığını ifade eden Albayrak, "Ben 5 yılda 5 kez şampiyon oldum. Bu sene de 6 olacak. Bunu söyleyenler o zaman üzülecek" ifadesini kullandı.